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火星人布魯諾韓國開唱！大咖明星爆靠特權買票　宋慧喬遭疑想洗白

▲宋慧喬（左）因參加火星人布魯諾（右）演唱會爆出透過藝人特權買票，事後還利用新聞洗白。（圖／翻攝自IG）
▲宋慧喬（左）因參加火星人布魯諾（右）演唱會爆出透過藝人特權買票，事後還利用新聞洗白。（圖／翻攝自IG）

記者賴禹妡/綜合報導

美國知名歌手火星人布魯諾（Bruno Mars）6月17、18日接連在首爾舉行演唱會，不只台上有巨星，台下更是星光熠熠，許多韓國藝人現身支持，包含女時代、GD、防彈少年團、BLACKPINK、宋慧喬、GD、朴敘俊等名人，但卻因此爆發藝人透過關係買前排座位門票的爭議，宋慧喬更被批事後透過新聞洗白，引起網路熱議。 

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火星人布魯諾於6月17、18日在首爾展開為期2天的演唱會，4月開賣門票時立刻秒殺，黃牛票甚至一度炒到1億8千萬元韓幣（約473萬元新台幣），而在演唱會當日，韓國娛樂圈眾多明星前來支持，包含宋慧喬、嚴正化、朴寶劍、李洙赫、朴敘俊、柳俊烈、GD、朴敘俊等名人，連人氣韓團BLACKPINK、EXO、Seventeen、Red Velvet、BTS、少女時代的成員們也現身。 

不過，其他歌迷卻發現，這些名人觀看演唱會的座位幾乎都在前3排，甚至GD、李洙赫還是坐在第一排，雖然演唱會發出公關票在韓國並不少見，不過大多明星會低調坐在中後排座位，其中宋慧喬還被演員好友箕恩世牽連，箕恩世在演唱會當天曬出自己的票券，票面上出現宋慧喬的英文名字，且顯示為6連座，讓許多火星人布魯諾的粉絲相當不滿。 

▲箕恩世在演唱會當天曬出自己的票券，票面上出現宋慧喬的英文名字，且顯示為6連座，讓許多火星人布魯諾的粉絲相當不滿。 （圖／翻攝自箕恩世IG）
▲箕恩世在演唱會當天曬出自己的票券，票面上出現宋慧喬的英文名字，且顯示為6連座，讓許多火星人布魯諾的粉絲相當不滿。 （圖／翻攝自箕恩世IG）
不少網友怒批演唱會在一票難求的狀況下，藝人居然還能透過關係一口氣拿到6張連號票，而此事在網路上延燒數日後，登上媒體版面的標題卻是「宋慧喬親自成功搶到6張票，還分給好友」，再度引起韓國網友不滿，怒喊：「洗白也有個限度吧？」 對此，火星人布魯諾演唱會主辦單位「現代卡」出面回應，確實有發放招待票給公司及贊助商，不過對方贈與給誰並非在主辦單位管轄範圍內。

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