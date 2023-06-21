沈文程遭傳烏龍落海死訊！本尊拍影片報平安 喊「還有演唱會耶」
68歲的沈文程以一曲〈心事誰人知〉走紅台灣，即將在6月24日舉辦「國際沈文程日 六月二四彼下暗」演唱會台北站，今（21）日卻傳出烏龍死訊，YouTube流出一支影片，提到沈文程在生日前夕傳出意外，釣魚跌入水中，令人唏噓，而沈文程本人得知後，趕緊拍攝影片向外界報平安。
記者吳雨婕/綜合報導
沈文程先前曾提到，在生日前一天去溪邊釣魚，坐在石頭上時，沒想到石頭不穩，讓他整個人跌入水中，因為事出突然，他下意識用手去阻擋，沒想到左手中指折傷，「腫了好大一個！」他笑說，親友常勸他年紀大了，做任何事都要小心安全，他則把這次「跌倒」，當成是上天的禮物，第一可能為他擋了災，第二遇水則發，「濕了一身好清涼，然後手指腫起來，會發會發，發起來啦！」
沒想到YT流出一支影片，影片提到，沈文程生日前夕驚傳不幸意外，釣魚跌入水中令人唏噓，聳動的說法讓人心裡一驚，而求證沈文程經紀人，他回應：「消息是假的，跟沈文程本人通過電話，他目前在花蓮拍東西。」
烏龍噩耗傳出後，沈文程手機瞬間被尋人電話灌爆，讓他開玩笑說：「什麼！？我死了？！」又說：「我6月24日在台北還有演唱會耶！」爽朗的他乾脆自拍影片澄清死訊，以招牌一聲：「Hello，my friend~」起頭，讓所有人放心。