迪士尼又傳人事異動！多元長紐頓將離職 接任者尚未確定
迪士尼（Disney）集團今年已經進行3次裁員，共裁掉約7000名員工，佔其全球員工總數的3%，以節省55億美元的成本。而公司高層近期也異動頻頻，先是財務長麥卡錫（Christine McCarthy）離職，週二又傳出多元長（Chief Diversity Officer；CDO）兼副總裁紐頓（Latondra Newton）也將離職的消息。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《Deadline》報導，迪士尼人資主管科爾曼 （Sonia Coleman）在週二發給員工的備忘錄中提到，紐頓決定離開迪士尼去追求其他事業。科爾曼稱讚紐頓自2017年加入公司以來的表現，領導了一系列促進多元化、公平性和包容性的舉措，將世界各地的人們以有意義的方式納入迪士尼的故事中，並替每個人打造一個充滿熱情同時具有包容心的工作場所。
紐頓離開後的空缺，將先由副總裁梅爾吉斯（Julie Merges）暫代，梅爾吉斯也會負責尋找合適接任的下位多元長人選。
迪士尼最新上映的《小美人魚》由美國非裔歌手貝利（Halle Bailey）飾演女主角，突顯了該公司在促進多元化方面所做的努力。
迪士尼近期在台灣因為11個旗下頻道將在年底前陸續關閉引發關注，迪士尼公關對此說明，此舉是為了因應全球策略，調整商業模式，接下來重心將會擺在串流平台「Disney+」。