丁寧呼籲被侵犯一定要治療　談餵藥案：別讓孩子成為另一個受害者

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接著，丁寧舉例提及美國非常重視兒少福利這件事，「傷害已經造成，該負起責任的人就應該負起責任，但是他身邊的人，特別是他的孩子，在這個事件裡面會被牽扯進去變成另外一個受害者，我們一定要非常謹慎這樣子的事情，我相信孩子們也真的嚇壞了，所以也請大家發揮自制力，謹慎自己的言行，不要牽扯到無辜的孩子。」
丁寧相信學校應該已經啟動機制，聯繫家長跟孩童，教育孩子就事論事的觀念，不要把過多的壓力與指責施壓給事件裡面主角的家人們，造成另外一種合理的霸凌，讓傷害的聲浪在孩童身上降到最低，「任何形式的霸凌，就是霸凌，從小教育不要跟風與控制自己的言論與行為，這是會傷害自己與別人的人生。」
最後，丁寧說，受傷的人已經很多，孩子們絕對是最無辜的，身為大人的我們有保護孩童的能力與責任，讓孩子盡快走過這段黑暗，網友回應「謝謝丁寧的溫柔」、「姐講得真棒，這世界需要更多愛和光照進黑暗裂縫」、「完全認同」、「真的不忍心牽扯到小孩，祝福孩子們」，有人留言「媒體跟社會大眾都應該要自制，要有同理心不要把雪球越滾越大，讓人覺得好像世界都沒好人，同時也要幫受傷的人心理治療，希望能有善的循環」，丁寧回覆：「有自制力才是文明。」
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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