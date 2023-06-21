成年禮金60萬人註冊！陳建仁帶路逛書店、意外曝光愛看「柯南」

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影片中，李怡蓁以獨立書店為主題，走訪位於大稻埕百年建築改造的「郭怡美書店」、1979創立至今的二手書店「舊香居」、開業50年的「水準書店」，以及與陳建仁一起逛了搬3次家都還堅持開在地下室的「唐山書店」。
文化部指出，陳建仁特別推薦母校旁的唐山書店，1982年成立的唐山書店，是談到台灣獨立書店不可不提到的一間。拍攝過程，陳建仁以慣有的溫暖，與李怡蓁細細分享唐山書店的陳設及選書。
陳建仁說，獨立書店最迷人之處，在於不同的書店都是由不同的愛書人精心安排，充分展現不同書店老闆的個人特質，「到了喜歡的書店，就好像碰到同樣的愛書人，心心相印的感覺」。在分享中也意外發現，被李怡蓁稱為「龐大資料庫」的陳建仁竟然喜歡看「柯南」。
成年禮金政策於獨立書店推出加碼2點送1點，最高放大至1800點優惠，目前有超過300家的獨立書店加入藝文消費點，且遍佈全台甚至離島地區。
唐山書店老闆陳隆昊說，成年禮金對經營相對不易的獨立書店是一個很大的鼓舞，書店都準備要以更好的選書迎接所有青年朋友；李怡蓁也說，「領到文化幣除了跟同學一起去看展覽，剩下的另外一半一定會拿去買書」。期盼青年朋友都能走進離家最近或是最想去的書店，「買一本最喜歡的書送給自己，也把最溫暖的鼓勵送給書店」。
文化部表示，還想看看溫暖大仁哥除了喜歡看柯南以外，還推薦了什麼？唐山書店老闆為何總是將店開在地下室？李怡蓁建議給從沒接觸過獨立書店的人，首選書店是哪間？充滿各種精彩收藏的二手書店到底藏有什麼寶物？與號稱最會聊天的水準書店老闆聊天聊到相機過熱2次，到底聊了什麼？完整內容都將在今晚6點30分YouTube「李怡蓁」頻道播出。