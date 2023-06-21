柯文哲喊重啟服貿　網友湧入9年前貼文喊「協尋這位柯先生」

我是廣告 請繼續往下閱讀
民進黨發言人林楚茵昨批評，柯文哲因為太陽花學運 而起，現在竟然要重啟服貿，對得起年輕人？對得起那些因為理想而投他的支持者嗎？
林楚茵進一步說，過去國民黨宣稱要開放服貿台灣經濟才會成長，時間證明台灣的經濟沒有服貿，10年來反而GDP成長超過33%；現在中國經濟明顯下滑，全世界圍堵中國的態勢已經完成，結果柯文哲要開放台灣服務業市場救中國。
林楚茵表示，10年前的柯文哲知道服貿一開將引來中國人力傾銷、造成台灣低薪和失業潮，10年後的柯文哲為了選總統連自己的初衷價值都可以背棄，「政治不難，找回良心而已」。
2014年3月18日，柯文哲發表臉書貼文表示，國民黨不顧去年朝野黨團協商「逐條、逐項審查表決」的決議，強行宣布服貿協議「視為已審查」、送交院會存查。
柯文哲說，國民黨此舉已違反這個國家的人民所珍惜的民主、法治原則。無論你是否贊成、甚至還不了解服貿協議的內容，對於這樣戕害程序正義的行為，都應該大聲地向這個政府表達：你們做錯了。今天，我跟隨公民團體的腳步，在立法院群賢樓旁表達這樣的心聲。這是一個公民的聲音，而這個國家需要傾聽公民的聲音。」
面對想法大轉彎的柯文哲，網友紛紛湧入柯文哲9年前的貼文下面留言：「瞻仰一下已經消失的2014柯文哲」、「協尋這位柯先生」、「請問有人看到這一位柯文哲嗎？」、「之前是反服貿有票，現在是支持服貿有票嗎？」