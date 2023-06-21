劉揚偉揭量子科技發展挑戰與機會　籲整合產官學法成立國家隊

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劉揚偉表示，鴻海在3年前因緣際會投入量子計算，2019年11月，公司正式對外宣示佈局「電動車、數位健康、機器人」三大未來產業以及「人工智慧、半導體、新世代通訊」三大核心技術，作為公司下一階段的成長動能，總計規模將於2025年達1.4兆美元以上。對於量子的研究，鴻海也成立量子研究院，致力於5±2（3至7年）前瞻研究計畫。
此外，為了實現「量子人才扎根」，鴻海製作國中課程延伸閱讀教材《量子危機》以及高中課程延伸閱讀教材《量子科技入門》，並攜手台大IBM量子電腦中心舉辦量子暑期營、量子師培營，共計260位學生參與，培訓60位師資。
劉揚偉提到，台廠在量子科技著力的面向需包含硬體製造佈局、軟體人才培育，以及量子資安技術，他提醒，台灣不要陷入半導體迷思，不要以為有了半導體就有量子。
在2022全球量子科技投資技術上，中國投入150億美元位居投資第一，台灣僅投入2.8億美元，比美國少將近5倍、比德國少約10倍。而量子科技市場持續向上，全球約有196家量子新創公司皆在海外，台灣沒有任何一家新創致力於量子科技。
劉揚偉建議，台灣應整合產、官、學、法4大力量，著手於成立量子國家隊、量子科研、量子新創、量子法規，讓台灣量子技術力走向全球。