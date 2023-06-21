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劉揚偉揭量子科技發展挑戰與機會　籲整合產官學法成立國家隊

▲鴻海董事長劉揚偉（圖中）今（21）日於三三企業交流會，以「Q世代來臨！台灣如何面對量子科技？」為題發表演講。（圖／記者鄭妤安攝）
▲鴻海董事長劉揚偉（圖中）今（21）日於三三企業交流會，以「Q世代來臨！台灣如何面對量子科技？」為題發表演講。（圖／記者鄭妤安攝）

記者鄭妤安／台北報導

鴻海董事長劉揚偉今（21）日於三三企業交流會，以「Q世代來臨！台灣如何面對量子科技？」為題發表演講。他表示，量子是一個創新科技，可望讓困難的事變得容易，台灣應整合產、官、學、法4大力量，著手於成立量子國家隊、量子科研、量子新創、量子法規，讓台灣量子技術力走向全球。

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劉揚偉於「Q世代來臨！台灣如何面對量子科技？」演講上指出，量子是一個創新科技，如果能夠在這項新科技上有所突破，可望讓過往認為困難的事，變得容易，因為量子疊加以及量子糾纏2大特性，會帶來意想不到的結果，可進一步達成量子計算、量子感測、量子通訊、量子模擬等問題。他解釋，量子可以構造出0與1疊加狀態的物理系統，而量子糾纏指的是量子位元間的關聯性，兩個或多個粒子以糾纏態存在，距離多遠都能狀態一致。

劉揚偉表示，鴻海在3年前因緣際會投入量子計算，2019年11月，公司正式對外宣示佈局「電動車、數位健康、機器人」三大未來產業以及「人工智慧、半導體、新世代通訊」三大核心技術，作為公司下一階段的成長動能，總計規模將於2025年達1.4兆美元以上。對於量子的研究，鴻海也成立量子研究院，致力於5±2（3至7年）前瞻研究計畫。

此外，為了實現「量子人才扎根」，鴻海製作國中課程延伸閱讀教材《量子危機》以及高中課程延伸閱讀教材《量子科技入門》，並攜手台大IBM量子電腦中心舉辦量子暑期營、量子師培營，共計260位學生參與，培訓60位師資。

劉揚偉提到，台廠在量子科技著力的面向需包含硬體製造佈局、軟體人才培育，以及量子資安技術，他提醒，台灣不要陷入半導體迷思，不要以為有了半導體就有量子。

在2022全球量子科技投資技術上，中國投入150億美元位居投資第一，台灣僅投入2.8億美元，比美國少將近5倍、比德國少約10倍。而量子科技市場持續向上，全球約有196家量子新創公司皆在海外，台灣沒有任何一家新創致力於量子科技。

劉揚偉建議，台灣應整合產、官、學、法4大力量，著手於成立量子國家隊、量子科研、量子新創、量子法規，讓台灣量子技術力走向全球。

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