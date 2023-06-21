端午連假好去處　中市「馬馬音樂季」登場

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觀旅局長陳美秀指出，后里馬場為全國最大且歷史最悠久的公有馬場，也是台中市的觀光地標之一，場內古蹟、歷史建築，以及茂盛的老樹群，造就獨特的馬術文化休憩環境，觀旅局委託「台灣休閒運動科技股份有限公司」於110年11月開幕營運，前幾年受新冠疫情影響經營，今年6月初由觀旅局帶頭在花舞館舉辦「2023世界自行車日─台中自行車嘉年華」活動，接著即將舉辦「馬馬音樂季」，透過不同型態活動、表演及美食，帶給遊客煥然一新的感覺。
觀旅局說，此次端午連假的「馬馬音樂季」，邀請風中旅行劇團表演，該劇團獲得文化部肯定，無重力藝術演出讓人耳目一新；音樂部份，則邀請即將問鼎金曲獎「最佳台語男歌手」的周自從、漫長等待七年即將發行首張專輯的忒修斯、深受各大派對歡迎的潮流指標DJ Swallow、DJ Jova、DJ Stanley、DJ ILLPA、正宗美式龐克樂團擊沈女孩、另類搖滾新秀無菌室、Codie、Blueburn、擅長平衡中突破表面張力的鹿洐人、剛結束北中南巡迴演出的甜美女神溫妮。
觀旅局指出，連假除了來后里馬場體驗音樂季及騎馬樂趣外，還可以前往后豐鐵馬道、麗寶樂園、木匠兄妹、張連昌薩克斯風館、約客厚禮、毘盧禪寺、月眉糖廠等周邊知名旅遊景點，來一趟山城小旅行；「馬馬音樂季」壓軸場將於7月1日及7月2日舉辦，歡迎民眾暑假期間來感受后里馬場全新不同的氛圍，活動票價300 元，現場打卡可享半價優惠。