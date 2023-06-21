燃起一線希望！搜救失聯鐵達尼號觀光潛水器 聽到規律砰砰聲
用於載人參觀知名沉船「鐵達尼號」（Titanic）殘骸的潛水器「泰坦號」（Titan），18日傳出在大西洋失聯，潛水器上的乘客包括知名探險家、英國籍富豪哈丁（Hamish Harding）等5人。搜救仍在持續進行，潛水器中的氧氣只剩大約30小時，這場必須與時間賽跑的搜救行動，有人員在水下偵測到規律的「砰砰」聲，讓外界燃起一線希望。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《CNN》報導，引用美國政府內部的最新備忘錄指出，搜救人員週二搜尋失蹤潛水器時聽到「砰砰」聲，每30分鐘就會傳來一次，在部署更多聲納設備的4小時後，仍能聽到聲響。但不確定撞擊聲持續多久，也沒有說明撞擊聲是否與潛水器的生還者有關。
這趟搭乘潛水器參觀鐵達尼號殘骸的行程，每人費用25萬美元、約新台幣770萬，船上乘客除了英國富豪哈丁之外，還有巴基斯坦富商達伍德、伍德之子蘇勒曼、法國海軍前指揮官納傑雷特，以及「海洋之門」執行長拉許。
根據《衛報》報導，包括美國海岸警衛隊、加拿大海岸警衛隊、美國海軍等等各方搜救人員，迄今為止總共已搜尋超過25900平方公里的海域，但仍未發現失聯的潛水器。
哈丁是創立成員之一的探險家俱樂部，稍早曾發表發明表示，在了解現場狀況後，對於搜救行動感到樂觀，「我們有理由抱有希望」，但探險家俱樂部並未具體說明他們的理由為何。