《不可能的任務》全球首映！阿湯哥單手飆車暖喊海莉：我會照顧妳
經典動作片《不可能的任務：致命清算 第一章》，日前在羅馬舉行全球首映會，眾演員站在階梯上的紅毯與現場影迷打招呼，湯姆克魯斯直呼：「在羅馬的鵝卵石路上飆車，那真是太棒了！」他拍攝時化身「暖男」，霸氣對女演員海莉艾特沃說：「別擔心，我會照顧妳！」
記者黃雅琪/綜合報導
61歲的製片兼主演湯姆克魯斯（飾演伊森韓特），穿著一席灰藍色西裝、戴墨鏡帥氣登場，其他演員：海莉艾特沃（飾演葛莉絲）、蕾貝卡弗格森（飾演伊爾莎）、凡妮莎柯比（飾演白寡婦）、龐克萊門捷夫（飾演派瑞絲）等人也一同現身首映會。
湯姆克魯斯感激的說：「我很幸運能來到這裡，如果沒有一個團隊讓這一切成真，我們就不可能創造出這樣的故事。這部電影是一場史詩般的冒險，充滿了真實的動作，我們在那輛車裡真的感到很震撼。」他指著停在現場的一輛「黃色飛雅特迷你車」說道，湯姆克魯斯在片中，單手開著這輛車在羅馬街頭競速，是全片最大亮點之一。
「在羅馬的鵝卵石路上飆車，那真是太棒了！」湯姆克魯斯相當習慣在飛機、直升機、摩托車等交通工具表演特技，但對於女演員海莉艾特沃而言並不是常態，湯姆克魯斯稱讚她：「海莉非常勇敢地和我一起坐在那輛車裡，我一直向她保證『別擔心，我會照顧妳！』但這件事並不容易。」《不可能的任務：致命清算 第一章》將於7月11日在台上映。