健全台灣教育制度　陳建仁：高中職學費全面免費

政府陸續拋出教育重大政策，副總統賴清德昨日宣布，未來將編列預算縮短公私立學校學費負擔差距，減低學生負擔；行政院副院長鄭文燦今（21）日受訪也提及教育部也將研議放寬補貼標準，擴大大學弱勢生的照顧；行政院長陳建仁則在稍早加碼宣布，為健全台灣教育制度，將有3個配套措施，包括擴大大學弱勢生的照顧、高中職學費全面免費與學貸延長，讓年輕人能夠更公平、更適性的來選擇喜歡的學校和科系。
記者陳威叡／台北報導
陳建仁今日前往新北視察端午節連假國道疏運辦理情形，受訪時表示過去公私立大學學雜費有相當大的落差，也限制許多年輕學子在學校跟科系的選擇上，無法適性跟公平的來選擇，所以與總統蔡英文、副總統賴清德多次討論如何解決問題，因此想到的就是以減免學雜費落差的方式來補助，使得學雜費、私校學費可以得到定額的減免，透過這樣的方式，讓大家能夠更適性、更公平的來選擇。
陳建仁說，除此之外，還有三個配套措施來進行，首先是公私立大專弱勢的補助方案能夠再予以擴大，第二就是高中職學費全面免費，第三則是學貸延長，這樣三個配套的措施，希望使得台灣的教育制度更加的健全，讓每一位年輕人能夠更公平、更適性地來選擇喜歡的學校和科系。
陳建仁說，對於這樣的構想，實際上行政院已進入細部規劃，希望在下個禮拜就能夠提出來，詳細的規劃內容也希望在下周宣布，大家一起努力，讓台灣教育制度更加健全，讓年輕人都能夠量才適性選擇最好的學校跟科系，對國家未來做出最好的貢獻。