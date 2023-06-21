破除多頭馬車傳言！朱立倫：侯友宜競辦、黨部絕對二合一

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朱立倫說，智庫、黨部、立法院黨團再加上各縣市長，都會完全整合在一起，要讓母雞、小雞一同努力，讓選戰的每一位選將都能夠團結、能夠一起打贏2024的選戰，共同加油，共同努力。
朱立倫指出，這次副主席夏立言、台東縣長饒慶鈴及代表團到廈門參加海峽論壇，最重要的目的就是希望能夠讓兩岸透過交流對話解決民眾的問題，很高興在昨天看到陸方正面回應，台東的鳳梨釋迦可以順利的銷往大陸，為農民解決問題。然而副總統也是民進黨主席賴清德這位「台獨金孫」，卻永遠以台獨立場看兩岸交流，只會想要破壞、抹黑、抹紅兩岸正常的交流。
朱立倫強調，政府存在的目的是幫民眾解決問題，民進黨一方面堅決主張台獨、一方面堅持反核，堅持意識形態與兩張「神主牌」，是真正的害台灣，為民眾製造障礙、製造問題。兩岸同文同種，兩岸應該和平相處交流，就像家人，而不要變成仇人，而民進黨卻要衝突、戰爭變仇人。2024的選戰，是一場和平對戰爭的選戰，是家人與仇人的選擇，希望民眾一定要做最明智的抉擇。
中常會今日也通過第11屆立法委員選舉第10梯次提名案，包括新北市第3選區徵召前新北市議員蔡明堂、新北市第4選區徵召新莊區民眾服務社理事長蔣欣璋等參選。