縮短公私立大學費用 賴清德：政府挺青年、青年創造未來
民進黨主席暨總統參選人賴清德昨日拋出重大政策，強調說未來將編列預算縮短公私立學校學費負擔差距，減低學生負擔。此外行政院也陸續拋出利多，包括擴大大學弱勢生的照顧、高中職學費全面免費與學貸延長，健全台灣教育制度。對此賴清德今（21）日於中常會上說明，做這件事情，最終目的是要透過持續性的政策，讓國家支持青年，青年有餘力投資未來，充分實踐自我，「政府會挺青年，青年也會持續創造台灣的未來。」
記者陳威叡／台北報導
對於縮短公私立大學費用，賴清德說，自己過去擔任立委和市長的時候，一直都跟台南市教務中心合作，擔任立委的時候每年會去捐款；當市長的時候也都會去捐款；當行政院長的時候，也特別去降低學貸的利息，然後也去延長畢業之後開始交還本金的年限。
賴清德表示，他一直想要去解決助學貸款這問題，後來因為我看到社會上也批評很久，就是公立學校跟私立學校學費差距很大，更意外的是，經濟比較弱勢的孩子，反而多數都是在念私立學校，這種狀況之下，造成很大的不公平，也增加了經濟相對弱勢家庭的負擔。
賴清德說，這些孩子出社會，可能就要償還學貸。所以在跟總統蔡英文，還有行政院長陳建仁討論之後，昨天去朝陽科技大學參加活動的時候，就宣布自己的主張，政府有責任應該要進一步地降低公私立大學學費的落差，希望能夠5成以上，這部分宣布之後，在現場的孩子都很高興。
賴清德強調，做這個事情最終的目的，就是要透過持續性的政策，讓國家支持青年，青年有餘力投資未來，充分實踐自我，政府會挺青年，青年也會持續創造台灣的未來，真正的目的是這樣。