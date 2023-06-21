傳幼兒園拒絕餵藥爭議 基隆市府：全市持續提供幼兒託藥服務
針對外縣市疑似發生不當餵食幼兒管制藥品事件，傳出幼兒園拒絕餵藥爭議，基隆市政府今（21）日發布新聞稿表示，經全面清查全市108間幼兒園託藥措施現況，基於幼兒健康及建立親師互信，表示全市幼兒園持續提供幼兒託藥服務。
記者吳嘉億／綜合報導
基隆市長謝國樑表示，基於區域共好的立場，市府協助新北市宣傳檢驗醫院資訊給有疑慮的家長，並強調不應忽視幼教老師持續付出的努力與愛心，期盼疑似不當餵食幼兒管制藥品的真相能早日水落石出，使孩童能享有安心友善的成長環境。
基隆市政府教育處指出，外縣市不當餵食幼兒管制藥品事件，已引發幼教現場親師間的不信任，為免效應擴大及衍生後續託藥爭議，全面查察幼兒園託藥現況，督請各園持續提供必要服務。
教育處提醒幼兒園遵循託藥原則，分別為幼兒園應訂立託藥措施，並告知家長或實際照顧幼兒之人；受託協助幼兒用藥應以醫療機構所開立之藥品為限，用藥途徑不得以侵入方式為之；教保服務人員協助幼兒用藥時，應請家長確實填寫託藥單，並確實核對藥品、藥袋之記載，確認處方籤及藥物有效時間，依所載方式用藥，並留下紀錄；幼兒服藥後如有不適，立即聯絡家長送醫。