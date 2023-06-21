特企／《大富翁4 Fun》Switch版經典上架　全員角色首度公開

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即將於7月6日正式Nintendo Switch上正式開售的《大富翁 4 Fun》，保留了《大富翁 4》的經典玩法，透過搖骰實現環遊世界的夢想、透過股票投資、買地置產獲取過路費、路上偶遇天災人禍，在30餘年前的數百萬台灣玩家宛如透過遊戲，已體驗了一場真實人生！這也是《大富翁 4》誕生至今，仍被人津津樂道的原因！
此外，令人回味無窮的台灣配音，為遊戲角色個性凸顯了風格與特色，堪稱經典中的經典！Switch版《大富翁 4 Fun》正式版將一次收錄13位經典角色，包含金貝貝、沙隆巴斯、錢夫人、阿土伯、糖糖等人。多樣化地圖中，除了囊括從亞洲到美、澳洲美麗風景地圖外，還另外以神秘的十二星座為藍圖設計了「星空之旅」、以知名景點巨石陣設計的遺世絕俗仙地「神秘島」，值得玩家一一品味、嘗鮮。
不同功能建物元素 策略運用卡片 勝負刺激感加倍
《大富翁4 Fun》保留了原始《大富翁4》重要特色之一，玩家購得空地後，除可逐層建造不同等級的建築物，還可以建造特殊的商用建築，如公園、研究所、加油站、購物中心和旅館（五層），以進一步提升自己的收益和遊戲戰略性。本次Switch版本將加快每次回合速度，也優化了內部物價指數，增加遊戲可重玩性。另包含4個復古感、趣味度十的足迷你小遊戲，可以賺取點數購買卡片！只要熟練利用卡片特性，就可以大大提升勝率和樂趣，取得富翁之位更加輕而易舉！
中、英、日語系同步推出 懷舊社群活動同步開跑
《大富翁4 Fun》Switch版將同時推出繁中、英文、日文語系，以滿足各國玩家需求，一起享受遊戲帶來的樂趣。同時，官方粉絲團推出「回到那年1989時光迴廊」活動，邀請所有大、小玩家在官方粉絲團分享當年具歷史感的陳年舊照，即有機會獲得多項好禮。活動詳見官方粉絲團。