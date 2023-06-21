國民黨性騷申訴結案！陳雪生確定不會撤銷提名　傅崐萁案仍在調查

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國民黨指出，另有一案係於6月6日經電子信箱接獲申訴、6月13日撤案、6月15日又就同一案件重行檢舉，但6月19日移請黃復興黨部約詢相關人員時，其因故不願接受約詢，且投訴者僅為「目擊者」而非「當事人」，若無新事證則予以結案處理。
國民黨表示，6月6日宣判的陳雪生案，業經司法民事判決定讞，並無涉及黨紀部分，也未觸犯國民黨提名規定的「排黑」條款，故無「撤銷提名」的理由；本案是發生於立法院，朝野在議事激烈攻防時肢體碰觸實難避免，惟陳雪生本人也表達其發言確有不妥之處。
國民黨說，有外聘委員認為，由於雙方具立委身分，且案情發生時皆正執行立委職務，故建議本黨轉請立院黨團加強溝通性平觀念，並請陳雪生接受性平課程。
至於有關前財團法人國家政策研究基金會副研究員曾柏文任職《端傳媒》評論總監時涉性騷案，國民黨經媒體報導主動立案調查，惟該員目前並非隸屬社團法人中國國民黨，已移請財團法人國家政策研究基金會處理，該會已結案並函覆台北市政府勞動局。
國民黨表示，尚在調查中的案子還有包括6月10日有關新北市黨部工作人員疑涉性騷案，已去函新北市黨部查明，但因當事人已離職及往生，案情查明不易，刻正積極釐清調查中；另6月3日接獲媒體報導主動調查的傅崐萁案，該案雖已超過法律追溯期，且當事人當時並非國民黨黨籍，但仍是外界關注焦點，有必要主動調查、釐清事實，建議由外聘委員協助調查，並邀集相關人員至黨部進行檢核以釐清案情，現正調查中。