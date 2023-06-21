特企／《楓之谷R：經典新定義》喜迎端午　精彩慶典即將展開！

行舟啟程 精彩開賽！龍舟競渡勇者爭霸
一年一度的行舟大賽全服開啟，準備好挑戰江湖、展現勇者本色了嗎？在活動期間，達成行舟事務中活躍任務即可獲得粽意值，收集一定數量即可領取限定稱號「龍船乘客」等獎勵。更有龍船補給——端午歡慶大禮包限時上架，為冒險家們在緊張刺激的競速「行舟啟程」補足能量，全力衝刺，在活動中獲得的個人粽意值達到一定目標，可將限定獎勵收入囊中，還會進行全服排名，終極限定稱號「龍船執掌者」及豐厚的稀有獎勵等待大家角逐！
端午粽禮派送！與阿爾菲分享濃濃粽情
美味與冒險的碰撞——包粽子来啦~遊戲中實裝粽子製作玩法，讓大家的新奇冒險旅途又增添樂趣。消耗粽子品味券即可參加粽子的抓取製作，不同餡料調配不同口味的香粽，製作出你喜歡的口味後就可以在「香粽品嘗」中與阿爾菲分享啦，每完成一次都可獲得稀有獎勵喔！為慶賀節慶，更有官方特別為冒險家們準備的豐厚粽禮，每日登入都可領取！值得一提的是，活動中還加入了端午特別元素「艾香荷包」，特定時間內於聊天窗口發送指定口令，即可參與荷包抽選，有機會獲得“天選荷包”超級大禮！
限定華服上線 粉專活動開啟 活力滿滿度端午
隨著節日的到來，端午限定時裝「端午賞味」、「艾香佑佳人」同步推出，其流動感的設計及華麗的細節，展現了傳統文化的精髓，讓你在冒險的世界中成為焦點，更有端午限時武器上線，讓冒險家們在戰鬥中展現無敵的力量！此外官方粉專也召開了一系列的好禮放送活動，參與互動和我們分享你最喜歡的粽子口味，就有機會獲得大量超值虛寶獎勵，歡慶節日的同時，可別錯過絕佳的獲獎機會喔！
我是廣告 請繼續往下閱讀
官方粉絲團