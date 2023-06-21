特企／台灣保樂力加連續11年以行動貢獻台灣土地　落實永續發展

特企／《楓之谷R：經典新定義》喜迎端午　精彩慶典即將展開！

▲端午節慶來臨之際，《楓之谷 R：經典新定義》將舉辦一系列精彩的慶祝活動！（圖/品牌提供）
▲端午節慶來臨之際，《楓之谷 R：經典新定義》將舉辦一系列精彩的慶祝活動！（圖/品牌提供）

本報訊

端午節慶來臨之際，《楓之谷 R：經典新定義》將舉辦一系列精彩的慶祝活動！官方表示，即日起，賽龍舟、包粽子、躍龍門等精彩活動強勢來襲，端午時裝商品限時上架，更有限定稱號、稀有獎勵等你來獲取。楓之谷大陸持續歡慶七天，每日登入皆可獲得官方送出的濃濃粽禮，還有萬眾期待的「天選荷包」，最後到底花落誰家呢？事不宜遲，與你相約端午節慶。

行舟啟程　精彩開賽！龍舟競渡勇者爭霸

一年一度的行舟大賽全服開啟，準備好挑戰江湖、展現勇者本色了嗎？在活動期間，達成行舟事務中活躍任務即可獲得粽意值，收集一定數量即可領取限定稱號「龍船乘客」等獎勵。更有龍船補給——端午歡慶大禮包限時上架，為冒險家們在緊張刺激的競速「行舟啟程」補足能量，全力衝刺，在活動中獲得的個人粽意值達到一定目標，可將限定獎勵收入囊中，還會進行全服排名，終極限定稱號「龍船執掌者」及豐厚的稀有獎勵等待大家角逐！

端午粽禮派送！與阿爾菲分享濃濃粽情

美味與冒險的碰撞——包粽子来啦~遊戲中實裝粽子製作玩法，讓大家的新奇冒險旅途又增添樂趣。消耗粽子品味券即可參加粽子的抓取製作，不同餡料調配不同口味的香粽，製作出你喜歡的口味後就可以在「香粽品嘗」中與阿爾菲分享啦，每完成一次都可獲得稀有獎勵喔！為慶賀節慶，更有官方特別為冒險家們準備的豐厚粽禮，每日登入都可領取！值得一提的是，活動中還加入了端午特別元素「艾香荷包」，特定時間內於聊天窗口發送指定口令，即可參與荷包抽選，有機會獲得“天選荷包”超級大禮！

限定華服上線　粉專活動開啟　活力滿滿度端午

隨著節日的到來，端午限定時裝「端午賞味」、「艾香佑佳人」同步推出，其流動感的設計及華麗的細節，展現了傳統文化的精髓，讓你在冒險的世界中成為焦點，更有端午限時武器上線，讓冒險家們在戰鬥中展現無敵的力量！此外官方粉專也召開了一系列的好禮放送活動，參與互動和我們分享你最喜歡的粽子口味，就有機會獲得大量超值虛寶獎勵，歡慶節日的同時，可別錯過絕佳的獲獎機會喔！

我是廣告 請繼續往下閱讀
更多精彩的福利活動將持續在官方網站釋出，想要了解更多遊戲介紹與最新詳情，也可以隨時關注官方網站。

官方粉絲團

特企／《大富翁4 Fun》Switch版經典上架　全員角色首度公開

為用電大戶量身打造　雲豹能源祭「能源三芒星」綠電解決方案

家樂福「神級鍋具」限量換購！最低2.2折超強積點攻略曝

特企／大啖道地韓味！韓國美食物產展6/8-6/25搬進中友百貨

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀