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Smosh回來了！YouTube喜劇雙人組重聚　買下百億觀看頻道重回初心

▲「Smosh」頻道創辦人帕迪拉（Anthony Padilla）和赫克斯（Ian Hecox），21日驚喜重聚，並宣布兩人已經買下頻道，將再度合作拍攝喜劇短片。（圖／翻攝自Smosh@YouTube頻道）
▲「Smosh」頻道創辦人帕迪拉（Anthony Padilla）和赫克斯（Ian Hecox），21日驚喜重聚，並宣布兩人已經買下頻道，將再度合作拍攝喜劇短片。（圖／翻攝自Smosh@YouTube頻道）

記者倪浩軒/綜合報導

YouTube上最知名、最具代表性的喜劇頻道「Smosh」，21日宣布好消息，頻道創辦人雙人組合帕迪拉（Anthony Padilla）和赫克斯（Ian Hecox）重新聚首，並買下了「Smosh」頻道，兩人將再次投入最擅長的喜劇影片創作。

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「Smosh」於2005年加入YouTube，頻道累積的觀看次數超過103億，是YouTube早年最紅的喜劇頻道，以各式幽默搞笑又帶點惡搞元素的影片吸引粉絲支持，堪稱開創了這類型YouTuber的先河，代表作包括《真人寶可夢》、《食物大戰》、《死亡筆記本》等等。

但是「Smosh」爆紅之後，吸引了許多商業夥伴加入，股權被大量收購，頻道的定位與走向，也和最初帕迪拉與赫克斯兩人創立時大不相同。2017年，帕迪拉表示自己失去創作靈感、不想再受到母公司的約束，正式離開「Smosh」。赫克斯則留下繼續與團隊拍攝影片，兩人從此不再有交集，漸行漸遠。

「Smosh」雖然曾經是元老級的喜劇頻道品牌，但近年發展並不順遂，訂閱數不增反減，之後又經歷了母公司Defy Media倒閉的風波，不過兩人今日驚喜重聚，並在宣布買下「Smosh」之後，一切似乎又迎來轉機。

根據《Variety》報導，赫克斯坦承當初兩人拆夥時，友誼也隨之破裂。但大約在1年前，兩人重新聯繫上後再度一拍即合。赫克斯表示，這感覺就像友誼必須先徹底結束才能重歸於好，帕迪拉則說當年拆夥時，兩人的「溝通方式有點像17歲的青少年」，但這次再度聯繫，雙方都成熟了很多。

兩人強調，買下「Smosh」後將會回歸初心，計劃每兩週發表一支新的短片，內容全由兩人包辦，依舊是最擅長的喜劇形式。赫克斯表示，兩人最初創立「Smosh」時只是希望讓彼此開懷大笑，沒想到後來這變成了一門事業。如今重新聚首，將會全力以赴，繼續創作更多能夠逗笑人們的影片。

帕迪拉和赫克斯買下「Smosh」的條件並未揭露，根據「Smosh」後來母公司Mythical Entertainment的說法，交易實現了最初投資成本倍數的獲益，且Mythical Entertainment仍持有少量股權。


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