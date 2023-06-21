睽違三年貢寮海祭再回歸 獨立音樂大賞延長報名8月5日拚奪海洋旗
歷經COVID-19疫情及新北市政府宣布停辦又復辦的貢寮國際海洋音樂祭，其中的海洋獨立音樂大賞即將在8月5日重新在貢寮海祭大舞台登場，各獨立創作樂團、歌手拚奪40萬元獎金的「海洋大賞」及海洋旗，新北市政府觀光旅遊局今（21）日更宣布適逢端午連假期間，為讓更多具有潛力、喜愛原創音樂的朋友有更多時間準備參與，延長報名日期至6月30日截止。
記者吳嘉億／新北報導
新北市政府觀光旅遊局局長楊宗珉表示，海祭是今年夏季不可錯過的音樂盛事，更是獨立樂團的夢想舞台，邀請專業評審，包括專輯製作人、樂團主唱、知名樂評、廣播主持人等，以專業及豐富經驗予以參賽者評分。
新北市政府觀光旅遊局說明，「海洋獨立音樂大賞」會前賽將於7月21至23日在淡水漁人舞台舉行，3天比賽皆開放民眾現場聆聽並為樂團加油打氣，最終將遴選出10強於8月5日站上新北市貢寮國際海洋音樂祭大舞臺爭奪獎項，相關獎項包括「海洋大賞」獎金40萬元及海洋旗1面、「評審團大獎」獎金15萬元及「海洋之星」5萬元。
新北市政府觀光旅遊局補充說明，「海洋獨立音樂大賞」參賽對象為全球華人之獨立創作樂團、歌手，須以個人或樂團名義報名，演出型態及音樂類型不限，但參賽之詞曲內容需為表演團員之原創作品，參與甄選可填寫線上報名表單，或下載報名簡章填寫郵寄。更多活動資訊請上新北市觀光旅遊網或加入新北旅客Facebook 粉絲團查詢。