全球晶圓代工產業規模估年減6.5%　2024有望回正軌

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回顧2022年，晶圓代工產業表現相當亮眼，前十大廠商依序為台積電（TSMC）、三星（Samsung Foundry）、聯電（UMC）、格羅方德（GlobalFoundries）、中芯國際（SMIC）、華虹宏力（HHGrace）、力積電（PSMC）、世界先進（VIS）、高塔半導體（Tower）、晶合集成 （Nexchip）。龍頭台積電先進製程持續擴張，市佔率從2021年至2022年，由 53.1%提升至 55.5%，在近期3/4/5nm投片量逐漸提升的推動下，預計2023年將繼續提高市佔。
此外，中國晶圓代工廠商積極發展成熟製程，除了營收成長幅度皆高於30%之外，合計市佔率從2021年至2022年，由7.4%提升至8.2%。從產能利用率觀察，直至2022上半年，IC設計業者積極備貨，長約的簽訂更挹注晶圓代工廠商代工價保持強勢並推動產能利用率達 90%到100%；然而2022第二季度起供應鏈趨於謹慎，向晶圓代工減少投片規劃，尤其部分消費型IC大幅砍單與取消長約，造成2022全年營運呈現頭重腳輕現象。
展望2023年，上半年消費電子採購意願低迷，市場需求未明顯提升，終端產品庫存調整將延續至下半年，雖然AI、HPC相關晶片訂單相當充沛，下半年IC設計業者部分產品庫存也將逐漸去化並進行庫存回補，然而備貨需求並非全面樂觀，且長約減少以及漲價紅利消退，加上去年乃高基期，IDC預期2023年全球晶圓代工市場規模將小幅衰退6.5%。然而，相較整體半導體供應鏈，晶圓代工跌幅較輕，預期2024整體產業也有望重回正軌。