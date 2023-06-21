教你戀愛「養套殺」！中國PUA講師月收40萬　市場龐大無法管

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PUA傳入中港台 「情感課程」創造千億商機
先前曾有媒體報導，中國市面上有近50個PUA組織在公開招生，有「中國泡學文化發源地、主流PUA集中地」之稱的社交平台「花鎮」，該平台宣稱有高達100多萬會員，一套「情感」套餐課程金額高達數10萬人民幣。
之前中國最有名的PUA公司「浪跡」在2017年底的鼎盛時期，雇用了大約400名員工，擁有10萬學員。有中國業者透露，中國至少有5000家類似公司，涉及自媒體、直播、機構培訓、眾籌場地，版圖十分龐大。
這類增進戀愛技巧的課程，不外乎就是「養、套、殺」3大招數。中國的PUA網路平台，不乏充斥「看懂女生的心思，接下來任你擺布」、「首次搭訕就成功，2天後推倒就是這麼快」、「想脫單不要錯過這10種飢渴的女人」這類教學文章。而PUA的課程不僅有大班授課，還有量身定製的「私教課」，不僅有實體課程，還能選擇線上教學。PUA不光有一套內部的價值觀和文化，還有理論教材和模擬教程，另外還有多種話術課程可以選擇。除此之外，PUA課程稱，在勾搭對象之前還得懂得「佛要金裝、人要金裝」，因此「自我形象改造」便是PUA達人的關鍵第一步，不少課程還因應推出3天變「高富帥、白富美」密集課程。
為了說服一般人掏出大把鈔票上課，PUA不僅課程內容要吸引人，教學導師也得「身經百戰」。各家業者幾乎都不惜砸重金聘請「名師」，據市場行情，相關戀愛培訓班的講師月收入可高達10萬元人民幣（約台幣42萬元）。但有講師透露，要成為導師，還得通過「百人斬」考核標準，必須得「推倒」100個異性發生關係。
先前有業界人士曾透露，PUA市場已經不僅僅是教授「搭訕技巧」這麼簡單，已發展成擁有完整上下游的產業鏈。而據天眼調查，PUA帶來的暴力也令人瞠目結舌，2016年，「泡學網」背後主公司「花鎮教育」主營業務收入高達4000多億，淨利潤236億，比起許多上市公司還賺錢。
無法可管難重罰 PUA衍生社會問題多
不過PUA衍生出的社會問題也令人擔憂。其中一個名為「死囚漫步」的組織稱開創「五步陷阱」，即通過五個步驟，一步步為目標女性設置陷阱和心理暗示，最後達成對女性精神控制的目的。甚至還有PUA組織廣告直接倡導學員以自我保護意識差的三線城市女性為目標。
雖然PUA以惡意搭訕然後再「精神控制」女性，但仍然沒有明確的法律規範，舉證等方面存在爭議和困難，難以打擊其市場。先前「浪跡」CEO王環宇，2018年2月曾因「涉嫌傳播淫穢物品」被關37天，微博被封禁，後續在2019年正式關閉官網，但仍有無數追隨者。
江蘇網路警察在2019年5月首次成功查處一起網路兜售非法PUA教程，其教程以「自殺鼓勵」、「寵物養成」、「瘋狂詐取」為賣點，教唆或偽裝成功人士，誘惑涉世不深的女性來詐取錢財，或傳授如何通過暴力征服，讓女性崩潰甚至想不開。江蘇網警甚至發現，有人學習之後用到實踐當中，還得意的跟朋友炫耀。但也因為批懲處過輕，沒有成功懲治混亂的PUA市場。