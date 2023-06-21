31元近在咫尺？新台幣收貶在30.92元 創近7個月新低
美元指數持穩，亞洲主要貨幣兌美元續貶，尤其離岸人民幣快貶到7.2價位，新台幣兌美元今（21）日持續向31元靠攏，一度下探30.984元，貶快1角，不過，在市場靜待美國聯準會（Fed）主席國會作證談話，加上台股終場收小紅，新台幣貶幅稍有收斂，終場以30.92元兌1美元作收，貶值3分，仍創近7個月來收盤新低價，台北外匯經紀公司成交量10.77億美元。
記者顏真真／台北報導
美股收黑，加上端午長假前觀望味濃，台股今日在平盤上下震盪，尾盤在電子股強勢攻高、台積電跌幅收斂帶動下，終場小漲17.49點，收在17202.40點，周線則收黑終結連5紅。
國際匯市部分，美國聯準會主席鮑爾將前往國會參加聽證會，市場持續觀望，美元指數則在美國新屋開工數據意外攀升獲支撐，亞洲主要貨幣兌美元續貶，其中韓元今日收貶在1292兌1美元，日圓兌美元也貶至142.15價位，離岸人民幣亦下探7.1969兌1美元，快見7.2價位。
至於新台幣兌美元今日一開盤就貶破30.9元，以30.93元、貶值4分開出，在亞幣續弱，加上台股盤中翻黑，新台幣持續靠向31元，一度下探30.984元，貶值9.4分。不過，隨著台股收小升，加上市場觀望聯準會主席國會作證談話，新台幣收在30.92元，貶值3分，仍創2022年11月30日以來收盤新低價，而上次新台幣收盤價見到「31字頭」是在2022年11月28日收31.012元。