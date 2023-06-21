蔡家蓁曾遭資深前輩言語性騷擾！籲「受害者一定要講出來」
由於近期「me too」性騷擾、性侵議題持續延燒，入圍本屆金曲獎「最佳台語女歌手」的蔡家蓁今（21）日受訪時，除了提到入圍心情外，也分享曾遇到過性騷擾的狀況，以自身經驗呼籲受害者一定要把事情說出來。
記者吳雨婕/台北報導
蔡家蓁坦言有過遭受言語性騷擾的經驗，「我那時22歲、23歲，還沒發片之前，遇到資深音樂人前輩，他滿喜歡我的，一次聚會的時候，他把我叫到旁邊，從抽屜拿出照片，照片是我私人臉書放的，那是以前我胖又醜的時候。」接著對方竟然跟她說，可以看著這張照片解決生理需求，為什麼不能接受他，讓蔡家蓁既生氣又噁心，直接向該前輩說：「給我看這個幹嘛？」而後直接離開現場，此後再也不與對方聯繫。
蔡家蓁以自身經驗呼籲：「一定要當下說不喜歡，當下不講，他們其實還是會（繼續）。」也認為受害者要站出來，「不要因為他們（加害者）是我們的長輩、上司，就不敢講，那些在黑暗角落的人，要講出來，不要讓那樣的行為繼續，這樣才不會有下一個受害者。」
至於近期藝人NONO也遭爆涉嫌性侵、性騷擾，與NONO太太朱海君是好友的蔡家蓁，提到最近沒有跟朱海君聯絡，但在事件沒發生前，兩人有約要去爬山，「這種事情很難去安慰，也不用講太多。」
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110