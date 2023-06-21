Lisa看演唱會沒約隊友！一旁緊跟「神秘男」 身分曝光竟是朴寶劍
美國知名歌手火星人布魯諾（Bruno Mars）6月17、18日接連在首爾舉行演唱會，許多韓國藝人現身支持，其中也包含人氣女團BLACKPINK成員Lisa，但當晚Jennie及Rosé也有出席，Lisa身邊卻不是兩位團員，而是一名戴漁夫帽、口罩，全身包緊緊的神秘男子，有眼尖粉絲認出對方是男神朴寶劍，讓不少人嗨喊：「這組合我可以！」
記者賴禹妡/綜合報導
火星人布魯諾於6月17、18日在首爾展開為期2天的演唱會，韓國娛樂圈眾多明星前來支持，包含宋慧喬、嚴正化、朴寶劍、李洙赫、朴敘俊、柳俊烈、GD、朴敘俊等名人，連人氣韓團BLACKPINK、EXO、Seventeen、Red Velvet、BTS、少女時代的成員們也現身。
其中BLACKPINK成員Lisa就被多名粉絲拍到身影，她頭戴黑色鴨舌帽，上下身穿著黑色上衣、長褲，背著代言的CELINE包包，但Lisa身旁卻不是BLACKPINK團員，而是一名戴著漁夫帽、口罩的男子，全身同樣是黑色系穿搭。
有眼尖的網友比對該名男子的穿搭和身形，認出那就是男神朴寶劍，原來朴寶劍也和Lisa代言的品牌CELINE密切合作中，上個月還和Lisa、BTS成員V一起現身品牌在坎城舉辦的私人派對，看來有了品牌的牽線，Lisa和朴寶劍也有要好交情，不少粉絲見狀也紛紛留言祝福，「CELINE CP超可愛」、「CELINE幫」、「這組合我可以」。