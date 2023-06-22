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內幕／民眾黨釋藍白合善意！提名立委找國民黨艱困選區　避開深藍

▲民眾黨主席柯文哲（圖／民眾黨提供）
▲民眾黨主席柯文哲（圖／民眾黨提供）

記者邱新博/綜合報導

2024總統與立委選舉，藍綠兩黨區域立委提名人選已經大致底定，外界也關注民眾黨的立委布局。依照民眾黨程序，第一波區域立委提名將於30日公布。根民眾黨內人士透露，民眾黨立委佈局，將形成另類「藍白合」，包括在藍艱困選區，白將建議藍禮讓、不派人，而在深藍選區，例如大安區，民眾黨則不提名。

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盤點目前浮上檯面的區域立委人選，17日公布的李慕妍、馬治薇目前已確定分別出戰桃園市八德、蘆竹區，現任不分區立委也將參戰，張其祿將投入台北市文山區選戰迎戰國民黨現任立委賴士葆，陳婉慧則因有九合一選舉參選宜蘭的經驗，將出戰宜蘭縣立委選舉。

而黨內人士透露，不分區立委賴香伶因選過桃園市長，理所當然應該在桃園參選，其中以楊梅區機會最大，邱臣遠部分，則因基隆市由前秘書長謝立功將參選，先前傳出的中正萬華又有潛在合作對象于美人，黨內還在評估中；吳欣盈的部分，黨內人士表示，就看「新光怎麼談」，她中文說的不流利，又只會講台語，參選區域立委可能有難度。不過吳欣盈自己則是說，要選就要選會贏的區，「I’m still in play!」目前還在考慮中，還未做出決定。

黨內人士表示，目前立委提名人數，台北將提1至3席、新北市也將提1至3席，可能將實現「廣義上的藍白合」，亦即在國民黨的艱困選區，由民眾黨提名的人選出戰，至於深藍選區，比如台北市的大安區，民眾黨就不會提出人選。但同時，民眾黨在濁水溪以南，只有一個議員，所以在南部的耕耘，也是需要加強的地方。

至於會不會有現任議員出戰立委選舉？黨內人士表示，雖然民眾黨並沒有去批評其他黨有剛選上議員就去選立委，但不管是顧及黨的形象、或是外界觀感問題，不會有現任議員出戰區域立委。

而不分區名單部分，黨內人士表示，當初來報名徵選的人數就有3、400人，來自四面八方「要細細篩選」，確定名單的時間約在8月左右。

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