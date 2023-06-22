內幕／民眾黨釋藍白合善意！提名立委找國民黨艱困選區　避開深藍

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而黨內人士透露，不分區立委賴香伶因選過桃園市長，理所當然應該在桃園參選，其中以楊梅區機會最大，邱臣遠部分，則因基隆市由前秘書長謝立功將參選，先前傳出的中正萬華又有潛在合作對象于美人，黨內還在評估中；吳欣盈的部分，黨內人士表示，就看「新光怎麼談」，她中文說的不流利，又只會講台語，參選區域立委可能有難度。不過吳欣盈自己則是說，要選就要選會贏的區，「I’m still in play!」目前還在考慮中，還未做出決定。
黨內人士表示，目前立委提名人數，台北將提1至3席、新北市也將提1至3席，可能將實現「廣義上的藍白合」，亦即在國民黨的艱困選區，由民眾黨提名的人選出戰，至於深藍選區，比如台北市的大安區，民眾黨就不會提出人選。但同時，民眾黨在濁水溪以南，只有一個議員，所以在南部的耕耘，也是需要加強的地方。
至於會不會有現任議員出戰立委選舉？黨內人士表示，雖然民眾黨並沒有去批評其他黨有剛選上議員就去選立委，但不管是顧及黨的形象、或是外界觀感問題，不會有現任議員出戰區域立委。
而不分區名單部分，黨內人士表示，當初來報名徵選的人數就有3、400人，來自四面八方「要細細篩選」，確定名單的時間約在8月左右。