金融詐騙頻傳！善用AI金融科技　專家提3大解決方向

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再來，要有現代化、多重的數位身份認證，強化身份驗證程序，像行動載具的，數位身份認證，可以即時、且有效地防止詐騙行為，減少冒名頂替和帳戶被盜用的風險。
第三，利用大數據分析和機器學習技術，也可以識別和監控潛在的詐騙模式，這些都是金融科技可做到的一些實務作法，很多銀行也有投入研發，採用金融科技公司的獨到技術。
姚木川進一步表示，傳統金融機構的KYC（Know Your Customer）流程不僅麻煩且繁瑣，要本人帶著證件、印章，或是現場簽名，才能代表自己辦理業務，但在金融科技的世界，一切都數位化線上申請，因此身分驗證成為最重要的一環，目前市場以生物識別（人臉、指紋、聲音）、證件影像為主要驗證方法，而普匯金融科技為了增加實名認證的可靠性，也研發一套獨家流程，並成功取得難度極高的「持證自拍」發明專利，這項發明專利必須具有技術性，解決問題的方法手段必須涉及技術領域的技術手段，且須經過實體審查才能取得專利權，保護期間為20年，較新型專利長。
這場「AI金融科技發展論壇」由AI金融科技協會攜手數位發展部數位產業署、金融F4（證交所、櫃買中心、期交所、集保公司）、三大政策智庫、工業技術研究院、普匯金融科技及中信銀行、元大銀行、台新銀行，康和證券等機構，就政策面、AI技術面、應用場景，創新創業4大主題，倡議創新、開放、人才，AI金融科技大步走入產業，帶來產業競爭力提升，增進民生社會福址。
與會主談人之一中央大學特聘教授張傳章指出，金融是一個高度監理的行業，金管會指引的台灣金融科技發展分為兩面向，一是沙盒實驗和示範雙軌並行，一是發布金融科技發展路徑圖，就國際趨勢和民間產業需求的現況確實已有更多元的發展，如果能夠有AI金融科技提供更有效能的融資投資支撐產業當然很好。
不過，他也坦言，在台灣多會牽涉到修法，過程會很漫長，在此之前建議透過產業內部的共同規劃，例如由銀行公會或其他公協會提出因應的最適解方。張傳章也建議，各部會的政策指引應該要讓產業來帶動金融，發揮金融服務的加乘效果。
對於AI金融科技圈期盼的金管會「金融科技發展路徑圖2.0」，擔任與談人的金管會金融科技發展與創新中心執行秘書胡則華也預告，該草案研擬已接近完成，預計將於8月份正式發布。金管會支持金融機構和新創業者朝向數位金融發展，持續在人才、投資、內控與業務的開放多予支持，AI應用的指引也已在做規劃。
數位發展部數位產業署署長呂正華則表示，政府推動台灣AI行動計畫2.0，以產業轉型升級和增進社會福址為目標，數位部也積極致力提升台灣AI領域競爭力，而金融是關鍵基礎設施，資安議題特別重要，而第三方支付、法遵、電子簽章法目前都在數位產業署研議改善的範圍，例如電子簽章法的修法已經啟動，正在徵詢業界的看法，也要做到在國際間能夠相互承認。