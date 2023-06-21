憂生計受影響　全球配音員反AI複製人聲搶工作

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來自歐洲、美國和拉丁美洲的20多個配音公會、協會和工會以「別偷走我們的聲音」為口號，創建一個「聯合配音藝術家聯盟」（United Voice Artists coalition）。
這個組織代表了在廣告、電影、有聲讀物和電玩遊戲中不露面的配音藝術家和解說員，他們擔心自己的聲音會被機器取代，甚至在未經他們同意的情況下被人工智慧複製。
聯合配音藝術家聯盟說：「不加區別和不受監管地使用人工智慧是一種風險，可能導致創造力和想像力的藝術遺產滅絕，而這是機器無法生成的資產。」這個組織的成員包括美國「全國配音員協會」（NAVA）和拉丁美洲聯合之聲組織（Latin America's Organization of United Voices）。
全國配音員協會副會長吉爾弗利（Carin Gilfry）上個月在聲明中說：「我們的聲音是我們的生計來源。如果我們無法控管這些聲音的使用方式，我們就無法謀生。」
這些仰賴聲音謀生的藝術家，已經與將書面文字轉換為合成語音的文字轉語音技術展開競爭，人工智慧如今又帶來了新的威脅。
拜機器學習之賜，軟體將語音樣本與數百萬個現有樣本進行比較，就能辨識聲音模式並複製人聲。
墨西哥商業播音員協會主席耶南德茲（Dessiree Hernandez）說：「這取自於我們多年來提供的聲音。」
她補充說：「我們談論的是未經同意便使用你聲音的權利。」（譯者：劉文瑜/核稿：林治平）1120621