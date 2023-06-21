端午連假天氣變了！午後雷雨範圍擴大 全台高溫飆破33度
明（22）日迎接端午連假首日，中央氣象局預報指出，明起高壓減弱，北方鋒面往南壓，媽祖會有較大雨勢發生的機率，清晨到上午西半部有零星降雨，台灣各地大部分時間還算多雲到晴，山區、近山區午後降雨區域擴大，要留意短暫雷陣雨。端午連假都是以午後降雨為主，不過到了週六（24日）風向轉東南風，迎風面恆春半島、東半部開始有不定時短暫雨出現，民眾外出記得攜帶雨具。
記者鍾怡婷/綜合報導
端午連假期間，氣溫都是高溫偏熱，明（22）日東半部高溫33度，西半部來到35度至36度，南部、花東都有機會發布高溫示警，須留意36度以上的高溫出現，短時間不太會有明顯降溫的狀況，除非有颱風之類的系統接近。
根據氣象局預報員指出，目前雲圖還沒有明顯的系統出現，不過下禮拜開始菲律賓海面有一些熱帶擾動發展，至於是否發展成颱風，還要再進一步觀察。
天氣風險預報員提醒，端午連假（22至23日）大致還是西南風到偏南風環境，台北、基隆以及東半部地區比較容易受到午後對流影響，後面兩天（24至25日）則是轉為偏南風到東南風環境，變成西半部地區，尤其中部、北部一帶容易受到午後對流影響。
熱對流發展的地方有機會出現短時較大的雨勢，瞬間的降雨可能會比較大，因此提醒大家在連假期間外出要多留意午後的天氣變化，前往山區或是溪流邊活動的朋友更要注意，小心意外狀況的發生。
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