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搶攻年輕人選票！國民黨組「青年智庫」　推政策白皮書助攻侯友宜

▲國民黨將成立「青年智庫」，並於6月底起徵募16到30歲的各方人才，彙集意見後推出「青年版政策白皮書」供侯友宜參考。（圖／記者葉政勳攝）
▲國民黨將成立「青年智庫」，並於6月底起徵募16到30歲的各方人才，彙集意見後推出「青年版政策白皮書」供侯友宜參考。（圖／記者葉政勳攝）

記者翁子竣／台北報導

2024總統選戰三腳督激戰，藍綠白皆想搶下年輕選民這塊大餅，而向來被視為與年輕人較為脫節的國民黨，則擬定成立「青年智庫」助總統參選人侯友宜與青年接軌。青年智庫預計6月底展開招募，對象年齡為16到30歲，過程將與侯友宜競選團隊協作，最終推出「青年版政策白皮書」。

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據規劃，青年智庫為志工性質，擬定於6月底起透過社群軟體徵募人才，組織運作為期2至3個月，招募對象年齡以16到30歲為區間，一共分為5大組，每組則約6至7人，以每月開會一次方式進行，並就國防、外交、兵役、居住正義及性別平權等議題，在今年10月前推出青年版政策白皮書，提供給總統參選人參考。

搭配國民黨智庫預計10月推出政策白皮書，國民黨青年中常委康晉瑜表示，雖原先的智庫政策白皮書就會觸及到青年政策，但政策是由專家學者來寫，並不是從青年角度來著手。

康晉瑜指出，青年智庫大多是學生，大部分可能是在學的人；因此，雙方討論時就可充分了解，哪一個項目才是青年真正所需，透過雙向互動加入其中，也能讓政策白皮書足夠立體，侯友宜團隊也對此表示樂觀其成。

此外，青年智庫階段性任務解編後，也有望轉變為諮詢小組，提供侯友宜團隊就青年相關政策進行深入了解。

至於報名者資格？康晉瑜強調，不需要是國民黨員，但會請報名者於報名表單上，填上學經歷、過去著作及闡述對國政議題看法，藉此篩選報名者是否對相關議題有專業了解。

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