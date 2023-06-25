3大導火線！88%勞工Q3想換工作　餐旅、批零、運輸業求才熱

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針對跳槽主因方面，在可複選狀況下，依序包括了現在工作的薪水太低53.3%、覺得公司未來沒有發展性45.8%、太久沒有調薪28.9%，以及想要轉行或創業27.8%、擔心所處行業的前景24.8%。
另根據調查顯示，目前缺工率為38.5%，不僅略高於前一季的38.1%，也多於去年同期的35.2%，創下10年新高。有高達92.4%的企業透露，在今年第3季有徵才計畫，明顯多於去年同期的77.7%，同創10年新高。
若以產業別進行交叉分析，Q3企業徵才意願較高的行業，依序為餐飲住宿與休閒旅遊97.5%、批發零售與貿易96.4%、運輸與物流倉儲95.1%，以及科技資訊94.3%、金融保險與會計統計93.5%。
yes123求職網發言人楊宗斌接受《NOWnews今日新聞》採訪時分析，疫情降級、邊境解封，餐飲觀光業回溫，航空業也逐漸復甦，內需市場需求提升，讓第3季徵才市場熱絡。
因應畢業季到來，楊宗斌評估，現在少子化趨勢，畢業生也難解台灣缺工問題，到第3季仍會有缺工的現象，若市場想彌補缺工，可能還是要投入中高齡勞工或是二度就業的家長等補充人力。
至於勞工若是想幫自己加薪，楊宗斌直言，還是要靠換工作較快，近年來通貨膨脹、物價上漲，「你如果沒有調薪的話，這個等於就是變相被減薪」，實質薪資是倒退的。