壽司郎「鮭魚一貫20元」！今起生鮭魚2＋1只要60元 7天限時開吃
台灣壽司郎來台歡度5週年慶，攜手樂桃航空大贈peach點數1萬點，划算買機票！今（21）日起，再推出「生鮭魚2＋1只要60元」優惠，換算下來鮭魚一貫才20元，號召鮭魚控限時7天開吃啦。
記者蕭涵云/綜合報導
壽司郎5歲生日，把樂桃航空候機室搬到壽司郎台北中華路店，入口處模擬成機場大廳、走入店內可看到航班顯示板、滑行跑道等各式旅行元素，彷彿即將出國登機啦。最好康的莫過於，6月21日至6月27日限7天，推出「生鮭魚2＋1」3貫只要60元優惠，加量不加價，換算下來鮭魚一貫才20元，鮭魚控把握只有7天限時開吃。
之後6月28日起還有豐盛鮭魚卵海苔包、干貝鮭魚親子、禁斷的鱈魚白子牛肉、北海道產鰈魚、辣醬軟殼蟹、鱈魚白子軍艦、炙烤半生生七味長鰭鮪多款菜色上市，尤其大家最期待的「桃子滿滿聖代」更是不能錯過。
壽司郎5週年慶，即日起至7月2日，活動期間內於全台壽司郎店內消費達指定金額，即贈送「壽司郎來台5周年x樂桃航空」刮刮卡乙張。有機會抽中樂桃航空peach點數1萬點、3千點及500點，還有TOMICA多美火車壽司郎迴轉組、壽司郎折價券1萬元、5千元及5百元獎項；數量有限送完為止。
另外，藏壽司即日起則限定7間門市，中山南西店、桃園大興西店、台中惠文路店、嘉義博愛西路店、台南開元路店、高雄岡山店、高雄時代大道店，推出「熟成鮪魚大脂」，豐富滑順油花滿滿，一貫80元，限量供應，售完為止。