經濟部估至2029年前用電量年增2.03%　2026年再生能源占比達20%

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經濟部指出，從去年俄烏戰爭爆發以來，國際燃料價格波動造成全球通膨及調整升息，使得終端需求出現疲軟趨勢，去年全年電力消費下降1.3%，而第四季電力消費下降約4.7%，其中工業部門電力消費更下降達5.6%，顯示業者除進行產業供應鏈調整外，同時減少部分生產活動以降低庫存。
經濟部進一步說明，考量經濟情勢及行政院主計總處5月公布第一季GDP -2.87%的初步統計數據，加上電力消費量統計至今年4月底，也較去年同期下降3.37%，預估今年用電需求與去年相當，2023至2029年整體用電需求年均成長率約為2.03%。
在電力供給規劃方面，截至去年底太陽光電裝置容量達972萬瓩、離岸風電裝置容量達74.5萬瓩，其中現行太陽光電發電已可滿足日尖峰6小時需求，因此電力調度轉而著重於夜尖峰3小時內。
為因應太陽光電及風力發電的間歇性，除了以水力發電機組快速支應，其次便是燃氣機組，是綠電最好的搭檔。為此，政府規劃新建大潭、興達、台中及民營電廠森霸等燃氣機組，逐年併網供電。
有關未來電力供給規劃，考量機組建置時程延長，包括環評審查進度及建廠關鍵要徑進度規劃，以及地方政府與民眾的支持等皆有其不確定性影響，因此寬列2026年後備用容量率。
另外，離岸風電及太陽光電建置進度受疫情影響，仍努力如期完工併網，以現階段規劃2025年再生能源發電占比將達15.5%， 2026年10月起再生能源發電占比可達20%的目標。