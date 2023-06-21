基市議員張秉鈞涉詐領助理費！一家3口「全遭裁定收押禁見」
基隆市議員、民進黨基隆立委參選人張秉鈞，疑詐領助理費，檢調大動作搜索其服務處等多處，約談張秉鈞、其父張錦煌與其母陳瓊茹、助理等多人，經過漏夜偵訊，基隆地檢署今（21）早以張錦煌夫婦、張秉鈞涉犯貪污治罪條例第5條「利用職務上機會詐領財物罪」以3人有串證、湮滅證據之虞向法院聲請羈押，稍早法院裁定出爐，均予以3人裁定收押禁見。
記者林莞茜／綜合報導
據了解，張秉鈞、張錦煌父子遭檢舉，利用人頭詐領助理費，檢調經過數月蒐證，掌握到從張錦煌2002年起連任中山區4屆議員，就有違法利用人頭詐領助理費，2018年接棒給張秉鈞後，他沿用父親留下的人頭繼續詐領助理費，粗估父子合計詐領500多萬元助理費。
昨天檢調持搜索票，前往張秉鈞的服務處和住家等地搜索，並將張秉鈞、張錦煌父子及陳瓊茹和4名助理帶回市調站調查，製作筆錄，並在9點到10點間移送基隆地檢署偵辦；今日清晨6時許，地檢署以張錦煌夫婦、張秉鈞涉犯貪污治罪條例第5條「利用職務上機會詐領財物罪」以3人有串證、湮滅證據之虞向法院聲請羈押，另3名助理等人各諭知分以1萬元、3萬元20萬元交保。
基隆地院今日中午開庭審理，約在下午4時許裁定張錦煌和陳瓊茹收押禁見、接著5時許裁定張秉鈞收押禁見。