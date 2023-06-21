衛武營五週年　下半年近40檔演出邀眾人熱鬧慶生

衛武營下半年即將展開的「五週年慶」推出近40檔超過70場次的精彩節目活動。9-11月節目會員早鳥購票優惠即日起跑，6/27全面啟售。20日記者會現場也介紹獲得德國紅點等多項國際設計獎項的洋蔥設計操刀的主視覺「飛翔」，向眾人宣告衛武營迎接五週年慶，展翅未來的強盛企圖。
記者陳美嘉／高雄報導
衛武營藝術總監簡文彬表示，五週年慶迎來第一份大禮，就是累積入館人數6月份正式突破1,000萬人次！我們的目標很狂，要將這些人轉換成進來看表演的觀眾，下半年的節目規劃什麼類型都有，每一個人都能找到自己喜歡的節目，讓衛武營成為生活中的一部分。
衛武營五週年慶共有40檔節目，其中包含17檔獨家，還有每年已成為全臺焦點的跨國共製歌劇、國際頂尖音樂家與知名樂團，本季更邀請重量級的柏林雷寧廣場劇院、國內多檔全新製作等，從9月熱鬧開演至明年1月初。
為讓民眾購票規畫更靈活便利，此次啟售分為兩波。9-11月節目會員早鳥購票優惠6/20中午12點起跑，6/27全面啟售；第二波啟售則開放12月節目，「2023衛武營馬戲平台」、《音樂芭蕾劇場：遇見胡桃鉗的女孩首部曲》、桑布伊《karapule'em 互相祝福》新年音樂會，將於10/17中午12點開放購票。更多下半年節目演出與購票優惠資訊，可至衛武營官網查詢。