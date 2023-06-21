名家論壇》錢震宇／不合作只有死

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上面這兩種人在明年的1月13日過後，結果都會是一樣的，失望、怨懟、不滿會繼續存在，因為選上總統的一樣是民進黨，然後各自怪罪支持的政黨領導人不合作，然後指責對方都是你的錯，國會在野黨一樣無法過半，民進黨還是想幹嘛就幹嘛。回頭看，這大半年的紛擾喧囂，只是讓民進黨更有基底去離間而已。
難道這真的是侯友宜、柯文哲，甚至是郭台銘想要看到的結果嗎？
最新公布的《中廣、蓋洛普民調》明確指出，在各項組合中，唯一能夠贏過賴清德、蕭美琴的就是侯友宜跟柯文哲搭配，侯柯配以39.6%的支持度贏過賴蕭配的34.58，《中廣、蓋洛普民調》沒有另外做柯正、侯副的民調，但我相信基本上都會贏對手至少5%以上。
這份民調同時釋出一個訊息，就是不管是侯郭配、郭侯配、侯盧(秀燕)配，還是柯黃(珊珊)配，支持度都輸給賴蕭配，唯一最接近可能勝選的就是郭柯配，支持度28.15%小輸賴蕭配的31.1%。
從民調數字看起來，民進黨賴清德非常穩定，拿下3成支持度沒問題，但似乎也到了天花板，從過去幾份不同的民調看出，賴的上升幅度有限。只是侯友宜的支持度始終無法有效拉升，而柯文哲的支持度離賴清德也始終有段距離。
值得觀察的是，距離選舉還有半年的時間，有高達19.62%的人是尚未決定要支持誰，這其中31%是看人不看黨、6%是民眾黨支持者、12%是國民黨支持者，民進黨只有4%。所以，可影響選舉的變數集中在中間選民及國民黨的身上。
合作的方式、種類有很多種，也有很多可能性，但如果各自支持者都抱持為什麼甚麼要合？憑什麼要合？在野政黨也沒有自覺，卡在誰都不願意先放下，每一個人都堅持我執，那我可以斷定從現在起到選舉日，這段時間就真的是垃圾時間，不只難看，更是難受，國民黨就只能撐著、民眾黨還以為能贏，就是這樣！
民進黨的爛是顯而易見，支持廢死、作偽證的大法官硬是要過、為了打擊對手不惜造謠、製造恐慌，缺疫苗、缺口罩、缺電、缺蛋、缺藥，那又怎樣？你在野黨就是不合作，各玩各的。
「不自由毋寧死」是美國獨立戰爭時，政治家派屈克．亨利在美國維吉尼亞州一間教堂發表演講的結語，企圖說服大家加入軍隊，支持美國獨立；現在的政局是「不合作只有死」，在野政黨若不能合作，朝向民眾共同的目標一起努力的話，那就只有等死了。
●作者：錢震宇／資深媒體人、開放智庫發起人
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