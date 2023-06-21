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法國礦泉水源陷枯竭窘境　知名水品牌恐首當其衝

▲全球最知名礦泉水源之一的法國沃爾維克（Volvic）公共水源已被關閉，當地多個村莊正處於「水管用水禁令」，環團認為富維克等知名礦泉水工廠擴張是主因。（示意圖／翻攝pixabay）
▲全球最知名礦泉水源之一的法國沃爾維克（Volvic）公共水源已被關閉，當地多個村莊正處於「水管用水禁令」，環團認為富維克等知名礦泉水工廠擴張是主因。（示意圖／翻攝pixabay）

中央社

（中央社法國沃爾維克20日綜合外電報導）全球最知名礦泉水源之一的法國沃爾維克（Volvic）公共水源已被關閉，當地多個村莊正處於「水管用水禁令」，環團認為富維克等知名礦泉水工廠擴張是主因。

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法新社報導，在通往法國中部古火山山腳裝瓶廠的路上，曾經強大到足以驅動多個麵粉廠的溪流正在乾涸。

水資源保育團體PREVA負責人拉魯齊埃（Sylvie de Larouziere）等倡議人士將矛頭指向法國礦泉水品牌「富維克」（Volvic）的工廠。拉魯齊埃抱怨：「它似乎總是在擴大。」

當地一名鱒魚養殖業者有個從17世紀就養殖至今的魚塘，但供應該魚塘水源的溪流突然乾涸，他為此控告富維克。

位於法國中部的多姆山省（Puy-de-Dome）因為雨量充沛且穩定，過去常被稱為法國的「水塔」，這也代表下游的農夫過去因土壤潮濕，時常在泥濘的田裡忙進忙出。

但這些日子已一去不復返，今年5月由於供水「異常疲弱」，當局在附近31個地區實施「水管用水禁令」並禁止泳池蓄水，約有6萬人受到影響。

沃爾維克的公共水源被關閉，村民們擔心今年夏天恐停水。

在沃爾維克住了50年的退休清潔工波黑斯（Maria-Louisa Borges）說：「這太令人震驚了…我們才剛度過冬天。」

這些限制衝擊以豐富的水資源聞名的沃爾維克，也突顯法國供水壓力日益緊張，以及爭奪稀有資源的需求。

法國環境部長貝修（Christophe Bechu）上週表示，法國2/3的地下水位低於正常水位，他為此表達「嚴正擔憂」。

此外，這也令外界質疑法國龐大礦泉水產業的未來，這個產業原本就因每年生產數以億計個保特瓶，而備受環保人士譴責。

法國不僅是世界上最大的瓶裝水出口國，也是富維克、依雲（Evian）、法維多（Vittel）和沛綠雅（Perrier）等知名礦泉水品牌的故鄉。（譯者：張茗喧/核稿：楊昭彥）1120621

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