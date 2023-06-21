許瑋甯、王淨、陳柏霖來了！台北電影節「非常演員」重磅登場
2023第25屆台北電影節明（22）日將熱鬧開幕！今年是解封後首度迎來海外影人，在國際恢復交流的時刻，台北電影節特別攜手文化內容策進院（文策院）推出「非常演員」重磅企劃，包含陳以文、柯震東、許瑋甯、王淨、陳柏霖等9人，拍攝形象照和全外語影片。
記者黃雅琪/綜合報導
台北電影節「非常演員」企劃自去年12月開始籌備，從曾獲金馬獎、金鐘獎及台北電影獎演技獎項的逾百位演員進行初選，第二階段由具有豐富國際合製及影展經驗的7位影人，包含北影總監李亞梅、億萬監製李烈、國際製片葉育萍、李耀華、黃茂昌，以及索尼影業台灣分公司總經理余卜康和導演林書宇，就演技、知名度、外語能力與國際發展潛力等綜合條件，決選出最終「非常演員」名單。
本屆首度推出的9位演員：金馬影帝陳以文與北影帝后柯震東、許瑋甯、王淨；亞洲高人氣的陳柏霖、金馬和北影雙料新人王方郁婷，以及金鐘常客薛仕凌、劉品言和曾珮瑜。北影特邀知名攝影師Mr. Triangle三角掌鏡，為眾星拍攝形象照，並找來今年操刀形象大使影片的寶鳥映畫量身製作專屬影片。
今曝光首波形象照及前導宣傳影片，透過特殊LED背景，結合演員們充滿戲感的神情，讓觀眾感受到9人的氣場魅力及無限可能性；6月22日至7月8日影展期間，中山堂入口處將展示形象照大型看板供影迷合照，率先替第25屆台北電影節點亮第一波重量級星光。