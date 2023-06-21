小紅老師再發聲！喊話NONO「正式道歉」：你的勇氣跑哪了
「#MeToo」風暴從政壇延燒到演藝圈，網紅直播主「小紅老師」今（21）日召開記者會，指控藝人NONO（陳宣裕）性騷擾，除了公開過程以外，她也透露陸續收到多名被害者的對話與指控，呼籲NONO公開道歉，而NONO隨後發文，表示即刻停止演藝工作。對此，小紅老師相當不滿，要求NONO正式道歉，再度發聲：「請給我們一個道歉！你做那些事的勇氣跑哪了？學學別人，有Gutsㄧ點好嗎？」對此，《NOWnews今日新聞》記者致電給NONO經紀人，對方未接電話，轉接語音信箱，訊息已讀不回。
記者郭佩蓉/綜合報導
小紅老師在臉書發文，坦言自從20日凌晨發文以後，到現在幾乎都沒有睡，「我知道酸民非常多，很多人都會檢討被害者，我沒回應你們不是我害怕，是我真的很忙。有很多很勇敢跟我有過ㄧ樣遭遇的女生，甚至更嚴重，還有未成年的，太多太多了」，她聽到受害者們的遭遇相當不忍，「也理解已成疤的傷口，再經過回溯一層一層割開的傷痛」。
但是小紅老師認為頭已經洗一半了，現在不能退縮，「妳們都願意跟我訴說，我想，我能做的事，就是要當事人出來負責、面對，喚醒他大腦裡的記憶！老天在看，做過什麼你自己最清楚」，最後，她也喊話NONO出面道歉：「我們還在等道歉記者會，NONO陳宣裕請給我們ㄧ個道歉！你做那些事的勇氣跑哪了？學學別人，有Gutsㄧ點好嗎？這世上沒有不被發現的罪行，只是時間早晚的問題。」對此，《NOWnews今日新聞》記者致電給NONO經紀人，對方未接電話，轉接語音信箱，訊息已讀未回。稍早則回應：「了解情況中。」
※【NOWnews 今日新聞
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※ 拒絕暴力請撥打：113、110