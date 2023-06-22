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端午節吃粽子難消化？專家教配「2飲品」：降低腸胃負擔

▲吃粽子建議可以搭配一拳頭的蔬菜量，讓粽子可以快速通過到腸子裡消化；蛋白質可以選擇豆漿或雞蛋。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲吃粽子建議可以搭配一拳頭的蔬菜量，讓粽子可以快速通過到腸子裡消化；蛋白質可以選擇豆漿或雞蛋。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

端午佳節肉粽是不可或缺的美食，不過無論北部粽、南部粽或鹼粽，主要食材都是糯米，澱粉的支鏈結構難以消化完全，對腸胃負擔大，容易消化不完全導致腹痛不適！對此，營養師夏子雯提醒，吃粽子建議可以搭配一拳頭的蔬菜量，讓粽子快速通過到腸子裡消化，或者選擇含有纖維的茶飲蛋白質可以選擇豆漿或雞蛋替代，比起紅肉更好消化，讓腸胃負擔減少。

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營養師夏子雯提醒，由於粽子的糯米會讓腸胃難以消化完全，因此必須搭配足夠的蔬菜量，幫助腸胃蠕動，讓吃下去的粽子更快到腸子裡消化，若是無法攝取一拳頭量的的蔬菜，建議可以選擇含有纖維類的茶飲，也就是一般超商販售主打幫助消化的無糖茶，它裡面的纖維值含量較高，還可以穩定血糖波動，幫助腸胃降低負擔。

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▲在吃粽子時建議搭配豆漿、茶葉蛋，來滿足蛋白質攝取，因為流質的豆漿、雞蛋，幾乎沒有什麼纖維，可以降低腸胃消化負擔。（示意圖／翻攝photoAC）
除了蔬菜外，若是腸胃功能不佳的民眾，想要提前預防吃粽子後的腸胃不適，在吃粽子時建議搭配豆漿、茶葉蛋，來滿足蛋白質攝取，因為流質的豆漿、雞蛋，幾乎沒有什麼纖維，可以降低腸胃消化負擔，反觀一般紅肉的纖維比較粗，需要比較長時間的消化，再搭配上糯米製成的肉粽，若是腸胃來不急消化，就會發生脹氣、腹痛不適的症狀。

夏子雯也提醒，北部粽子會比較油，但南部粽大家又習慣加入過多調味料，建議可以選擇南北混合的粽子，並且民眾吃粽子最大的誤區，就是容易營養攝取不均衡，可以選擇配料種類多的粽子，一顆就包含多種食物影響素，反而有助於均衡飲食。至於粽子一顆熱量約在400大卡上下，一天選擇一餐攝取一顆就足夠，否則過量食用也是造成腸胃不適的主因之一。

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▲粽子一顆熱量約在400大卡上下，一天選擇一餐攝取一顆就足夠，否則過量食用也是造成腸胃不適的主因之一。（示意圖／取自pixabay）

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