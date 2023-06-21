蛋價或將回落！日本宣布最嚴重禽流感結束 明年4月可望恢復產量
日本自去年10月爆發有史以來最嚴重禽流感，截至今年4月撲殺家禽達到1771萬隻，也進而推高蛋價，一度上漲到每公斤350日圓。不過日本農林水產省20日發表「淨化」宣言，指出禽流感已經從國內農場消失，雞蛋價格也有望回落。
國際中心徐筱晴／綜合報導
根據《共同社》報導，日本自去年10月以來26個道縣養雞場爆發禽流感，是史上最嚴重禽流感，且從季節來看也是史上最早爆發。受到疫情影響，截至今年4月遭到撲殺的家禽達到1771萬隻，創下單季新高，甚至嚴重到沒有足夠土地掩埋被撲殺的死禽。
由於疫情爆發場所大多為養雞場，導致雞蛋供應量驟減。根據JA全農雞蛋表示，去年12月批發價月均每公斤升至284日圓（約台幣62元），創下1993年以來最高水平，之後蛋價持續上漲，今年4月、5月飆升至350日圓（約台幣77元）。
日本農林水產省20日發表了「淨化」宣言，宣布農場實施的防疫措施在4月14日結束之後，至今未發生新的疫情，因此根據世界動物衛生組織（OIE）的規定提交相關文件。農林水產省稱，多家產蛋養雞場已經在飼養新的雛雞，雞蛋供應量有望增加。
相關人士認為，現在正處於逐步恢復的階段，市場價格應該不會暴跌，「如果秋天以後不發生禽流感，那麼明年4月前後產量可能會恢復到原來的水平」。