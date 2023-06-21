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承億酒店好福利！員工子女專屬「兒童育樂園」開箱

▲高雄承億酒店為員工子女打造專屬「兒童育樂園」。（圖／記者陳美嘉攝，2023.06.21）
▲高雄承億酒店為員工子女打造專屬「兒童育樂園」。（圖／記者陳美嘉攝，2023.06.21）

記者陳美嘉／高雄報導

在全台各地擁有八間旅店的承億集團為員工子女打造專屬「兒童育樂園」，今(21)日於高雄承億酒店亮相。承億集團董事長戴俊郎邀請身負父母職的同仁與首屆入學的幼童共同參與「承億夢獸樂園」開園活動，共計23位父母與15位孩童參加。而以白藍黃三色為主的樂園制服，超萌設計也讓人眼睛一亮。

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▲「承億夢獸樂園」以開放教育及美感教學為主。（圖／記者陳美嘉攝，2023.06.21）
▲「承億夢獸樂園」以開放教育及美感教學為主。（圖／記者陳美嘉攝，2023.06.21）
高雄承億酒店總經理戴淑玲指出，公司內部許多育有國小學齡前幼童的年輕同事，需疲於奔波於公司與保母家，或面臨考慮留職返回家庭專心照顧幼兒等育兒問題，於是便萌生了何不讓員工幼童子女也跟著一起到公司的想法。

找來具有豐富幼兒教學經驗的顧問徐志忠，於飯店內空間打造出以承億集團吉祥物「夢獸憨吉」為名的「承億夢獸樂園」，首年開班試行採小班制，由承億酒店聘請專業幼教老師照顧8名以下的2~6歲孩童，員工不需負擔費用即可讓子女報名入園，每週一到週五與父母一起來公司，甫開放登記隨即額滿。

▲飯店內空間打造出以承億集團吉祥物「夢獸憨吉」為名的「承億夢獸樂園」，首年開班試行採小班制。（圖／記者陳美嘉攝，2023.06.21）
▲飯店內空間打造出以承億集團吉祥物「夢獸憨吉」為名的「承億夢獸樂園」，首年開班試行採小班制。（圖／記者陳美嘉攝，2023.06.21）
承億集團創辦人兼董事長戴俊郎感性表示，選在6/21夢獸樂園開園，因這天是節氣夏至也是承億的品牌日。夏至是一年當中陽光日照最長的一天，如同每位孩童都是父母心中的小太陽熱力四射，而品牌日也不只是企業的週年紀念日，也是屬於員工同樂的日子。識才、留才、惜才是所有企業都想與員工達成的關係，希望承億夢獸樂園的創立可以讓同仁感受到企業照顧員工的用心。

帶著2個幼兒一起參與開園的高雄承億酒店禮賓總司陳建政表示，這是相當特別的員工福利，以往都要和老婆輪流接送小孩去保母家，現在每天就帶著小孩一起到公司，工作休息時還能隨時到夢獸樂園去關心孩子狀況，確實十分友善父母。

戴淑玲進一步表示，承億集團從鼓勵女性同仁產後復職並帶家人免費住飯店的「承億寶寶卡」，到為同仁打造幼兒專屬的「承億夢獸遊樂園」，以及為拔擢人才、吸引年輕人的「館長擂台賽」與「創意假」，都包含了承億對人才培育的主動積極及用心。

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