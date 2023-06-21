承億酒店好福利！員工子女專屬「兒童育樂園」開箱

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找來具有豐富幼兒教學經驗的顧問徐志忠，於飯店內空間打造出以承億集團吉祥物「夢獸憨吉」為名的「承億夢獸樂園」，首年開班試行採小班制，由承億酒店聘請專業幼教老師照顧8名以下的2~6歲孩童，員工不需負擔費用即可讓子女報名入園，每週一到週五與父母一起來公司，甫開放登記隨即額滿。
承億集團創辦人兼董事長戴俊郎感性表示，選在6/21夢獸樂園開園，因這天是節氣夏至也是承億的品牌日。夏至是一年當中陽光日照最長的一天，如同每位孩童都是父母心中的小太陽熱力四射，而品牌日也不只是企業的週年紀念日，也是屬於員工同樂的日子。識才、留才、惜才是所有企業都想與員工達成的關係，希望承億夢獸樂園的創立可以讓同仁感受到企業照顧員工的用心。
帶著2個幼兒一起參與開園的高雄承億酒店禮賓總司陳建政表示，這是相當特別的員工福利，以往都要和老婆輪流接送小孩去保母家，現在每天就帶著小孩一起到公司，工作休息時還能隨時到夢獸樂園去關心孩子狀況，確實十分友善父母。
戴淑玲進一步表示，承億集團從鼓勵女性同仁產後復職並帶家人免費住飯店的「承億寶寶卡」，到為同仁打造幼兒專屬的「承億夢獸遊樂園」，以及為拔擢人才、吸引年輕人的「館長擂台賽」與「創意假」，都包含了承億對人才培育的主動積極及用心。