特企／告別睡眠負債！營養師分享這些營養要補對

特企／滿漢御品x羽球公開賽　世界好手最具台灣代表性伴手禮!

▲今年台北公開賽的台灣伴手禮，主辦單位選擇剛榮獲食品界iTi評鑑最高三星獎章的「精品級牛肉麵禮盒-滿漢御品」送給所有來參加比賽的世界好手。（圖/品牌提供）
▲今年台北公開賽的台灣伴手禮，主辦單位選擇剛榮獲食品界iTi評鑑最高三星獎章的「精品級牛肉麵禮盒-滿漢御品」送給所有來參加比賽的世界好手。（圖/品牌提供）

本報訊

今年台北公開賽的台灣伴手禮，主辦單位選擇剛榮獲食品界iTi評鑑最高三星獎章的「精品級牛肉麵禮盒-滿漢御品」送給所有來參加比賽的世界好手，選手們收到後相當驚豔，沒想到沖泡就能享用到精品級的牛肉麵，直呼台灣人「熱情」，並稱是「最好的禮物」。也讓國外選手對臺灣美食留下更深的印象。

我是廣告 請繼續往下閱讀
不僅國外選手超喜歡，就連香港一哥伍家朗、台灣羽球選手李佳馨收到伴手禮都開心拍照，李佳馨更直呼太棒了馬上沖泡一碗享用。滿漢御品以非油炸龍捲麵條、選用草飼牛僅1%的珍稀牛腱肉、秘製酸菜、法式高湯技法等特點，一口咬下紮實麵條與軟嫩肉質，能品嚐到豐富層次、甘甜不膩口感，征服廣大饕客挑惕味蕾，令人回味無窮！

今年台北羽球公開賽一票難求，買不到票的球迷別難過，今年台北公開賽場外好熱鬧， 大會準備了500寸超大LED螢幕「場外直播球賽」邀請大家一起進近距離看球賽，台灣選手們都呼籲球迷們端午連假來主場看球賽， 6/23-6/25端午連假期間，榮登食品界iTi評鑑最高榮譽三星獎的滿漢御品牛肉麵及iTi評鑑二星獎巷口拌麵、統一麵小時光麵館，將一起提供場外煮麵服務，陪伴球迷們過端午，讓場內外觀賽球迷們都能邊看球賽邊享用美食，一起為選手們加油。
 

特企／《楓之谷R：經典新定義》喜迎端午　精彩慶典即將展開！

特企／《大富翁4 Fun》Switch版經典上架　全員角色首度公開

為用電大戶量身打造　雲豹能源祭「能源三芒星」綠電解決方案

家樂福「神級鍋具」限量換購！最低2.2折超強積點攻略曝

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀