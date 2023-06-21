特企／滿漢御品x羽球公開賽 世界好手最具台灣代表性伴手禮!
今年台北公開賽的台灣伴手禮，主辦單位選擇剛榮獲食品界iTi評鑑最高三星獎章的「精品級牛肉麵禮盒-滿漢御品」送給所有來參加比賽的世界好手，選手們收到後相當驚豔，沒想到沖泡就能享用到精品級的牛肉麵，直呼台灣人「熱情」，並稱是「最好的禮物」。也讓國外選手對臺灣美食留下更深的印象。
不僅國外選手超喜歡，就連香港一哥伍家朗、台灣羽球選手李佳馨收到伴手禮都開心拍照，李佳馨更直呼太棒了馬上沖泡一碗享用。滿漢御品以非油炸龍捲麵條、選用草飼牛僅1%的珍稀牛腱肉、秘製酸菜、法式高湯技法等特點，一口咬下紮實麵條與軟嫩肉質，能品嚐到豐富層次、甘甜不膩口感，征服廣大饕客挑惕味蕾，令人回味無窮！
今年台北羽球公開賽一票難求，買不到票的球迷別難過，今年台北公開賽場外好熱鬧， 大會準備了500寸超大LED螢幕「場外直播球賽」邀請大家一起進近距離看球賽，台灣選手們都呼籲球迷們端午連假來主場看球賽， 6/23-6/25端午連假期間，榮登食品界iTi評鑑最高榮譽三星獎的滿漢御品牛肉麵及iTi評鑑二星獎巷口拌麵、統一麵小時光麵館，將一起提供場外煮麵服務，陪伴球迷們過端午，讓場內外觀賽球迷們都能邊看球賽邊享用美食，一起為選手們加油。