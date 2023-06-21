佐藤健付不倫封口費！密會廣末涼子老公達成和解 向公司謝罪
42歲廣末涼子因不倫45歲大廚鳥羽周作而人設崩壞，被周刊披露更多婚姻的不堪內幕，廣末涼子2010年再婚蠟燭藝術家Candle JUNE（井筒順），2014年卻和《龍馬傳》合作男星佐藤健發生婚外情，佐藤健不僅支付廣末涼子老公和解金，也向公司落淚謝罪。
記者羅凌筠/綜合報導
據《週刊文春》報導，9年前廣末涼子穿著網襪、12公分高跟鞋夜會佐藤健，隔天從他的公寓出門，廣末涼子的老公祕密參加四方會議，與廣末涼子經紀公司的社長、佐藤健、佐藤健公司關係人私底下達成和解，Candle JUNE從佐藤健那邊獲得一筆錢，廣末涼子後來的小王鳥羽周作也對外說過：「井上和井筒順聯合向佐藤健收錢。」
關於佐藤健的婚外情，公司都不知道他和廣末涼子的關係，高層們大發雷霆，約談佐藤健很長一段時間，結果發現從很早之前兩人就來往了，公司對佐藤健之前的女人睜一隻眼閉一隻眼，但這次是朝有夫之婦下手，公司震怒不准他再跑趴混夜店，把他冷凍了一段時間，佐藤健流淚反省了婚外情。
而這樁不倫案過後，廣末涼子又外遇舞台劇演員成河，也是在經紀公司的主導下壓掉醜聞，在廣末涼子不知情的情況下，井筒順接觸成河，達成2人自然而然分手的共識。對此，廣末涼子被問到昔日的2段婚外情，都是回應：「不予置評，因為也有那邊（經紀公司）的問題。」