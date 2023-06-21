足球／豐米全國少年盃足球賽名點燃戰火　職棒明星朱育賢跨界站台

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中華足球協會理事長王麟祥提到，比賽籌備期只有一個多月的時間，舉辦這場比賽責任重大，而豐米便當扛下壓力，希望未來這批優秀的小選手們，可以將台灣足球帶上國際舞台。
記者會上眾星雲集，中華足球協會副秘書陳亮辰長勉勵小朋友享受比賽，可以交到很多愛足球的朋友。
剛率領中華隊在客場奪勝得教練Gary White則幫小球員們加油，提醒他們要帶著笑容享受比賽。前木蘭足球隊選手陳惠珊則希望小朋友們可以在場上盡情揮灑汗水，堅持努力、勇敢追夢！分別與「銀河射手」、「新竹縣興隆國小」、「Girls Power」等參賽隊伍公布各組別參賽隊伍數與比賽日期。
跨界球星代表樂天桃猿棒球隊朱育賢，以運動員的身份鼓勵小朋友持續努力，相信夢想，可以創造無限可能，做自己喜歡做的事，未來會有更高的成就。
今年也特別為賽事打造全新主視覺，也製作專屬水晶獎盃與賽事獎牌，結合足球、稻穗、台灣藍鵲的意象，充滿童趣與親和力，同時蘊含對足球幼苗的期許，概念上結合「中華民國足球協會」會徽主體「台灣藍鵲」，藍鵲擁有「團結、敏捷、堅毅強悍」的特性，以Q版的幼鵲形象呈現，更增添童趣與親和力。
別緻獎盃與賽事獎牌在記者會中正式亮相，也吸引大家的目光，各組別前一至四名隊伍（女子四年級組取前三名）皆可獲得一座獎盃，每人一面賽事獎牌。