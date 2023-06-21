MLB／大谷翔平領先全隊12冠超猛成績！讓他都難以置信

足球／豐米全國少年盃足球賽名點燃戰火　職棒明星朱育賢跨界站台

▲2023豐米全國少年盃足球錦標賽將於6月22日火熱登場，中華男足總教練Gary White也現身記者會。官方提供
▲2023豐米全國少年盃足球錦標賽將於6月22日火熱登場，中華男足總教練Gary White也現身記者會。官方提供

運動中心/綜合報導

2023豐米全國少年盃足球錦標賽將於6月22日火熱登場，今召開記者會，揭露賽事專屬水晶獎盃及賽事獎牌，中華男足總教練Gary White、藝人李易、樂天桃猿棒球隊朱育賢及前木蘭足球隊選手陳惠珊也特地出席記者會，分享自身經驗勉勵小球員，為即將到來的賽事揭開序幕。

我是廣告 請繼續往下閱讀
2023豐米全國少年盃足球錦標賽將於6月22日至6月30日在新竹縣體育場、新竹縣第二運動場、臺灣大學竹北校區足球場盛大舉辦。全國少年盃足球賽一直是國內眾所矚目的重要足球賽事，今年移師新竹縣舉辦，集結公開組、學校組、女子組，共231支隊伍報名參賽。

中華足球協會理事長王麟祥提到，比賽籌備期只有一個多月的時間，舉辦這場比賽責任重大，而豐米便當扛下壓力，希望未來這批優秀的小選手們，可以將台灣足球帶上國際舞台。

記者會上眾星雲集，中華足球協會副秘書陳亮辰長勉勵小朋友享受比賽，可以交到很多愛足球的朋友。

剛率領中華隊在客場奪勝得教練Gary White則幫小球員們加油，提醒他們要帶著笑容享受比賽。前木蘭足球隊選手陳惠珊則希望小朋友們可以在場上盡情揮灑汗水，堅持努力、勇敢追夢！分別與「銀河射手」、「新竹縣興隆國小」、「Girls Power」等參賽隊伍公布各組別參賽隊伍數與比賽日期。

 跨界球星代表樂天桃猿棒球隊朱育賢，以運動員的身份鼓勵小朋友持續努力，相信夢想，可以創造無限可能，做自己喜歡做的事，未來會有更高的成就。

今年也特別為賽事打造全新主視覺，也製作專屬水晶獎盃與賽事獎牌，結合足球、稻穗、台灣藍鵲的意象，充滿童趣與親和力，同時蘊含對足球幼苗的期許，概念上結合「中華民國足球協會」會徽主體「台灣藍鵲」，藍鵲擁有「團結、敏捷、堅毅強悍」的特性，以Q版的幼鵲形象呈現，更增添童趣與親和力。

別緻獎盃與賽事獎牌在記者會中正式亮相，也吸引大家的目光，各組別前一至四名隊伍（女子四年級組取前三名）皆可獲得一座獎盃，每人一面賽事獎牌。

足球／中華隊逆轉勝、凱旋歸國　魔法教頭：逆境中踢出精彩球賽

足球／安聯小小世界盃邁入10週年　中華男足國腳「回娘家」

足球國際賽／戲劇性逆轉！林明偉致勝一擊　中華隊3：2勝菲律賓

足球國際賽／中華隊贏了！大雨中奮戰完成逆轉秀　台灣英雄回應了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀