黃子佼捲性騷擾風波！網紅律師曝「1關鍵」分析：有機會安全下莊
男星黃子佼近日捲入性騷擾案件，遭指控強吻少女、拍攝裸照，在直播道歉時又接連「核彈級爆料」，至少牽連13位名人，對此，網紅律師巴毛在臉書上分析，雖然黃子佼有可能違反《兒童及少年性剝削防制條例》第36條，但事發時間應該落在民國104年立法前，因此不會受到該法處罰，透露只要黃子佼好好道歉，確實有機會安全下莊。
記者賴禹妡/綜合報導
巴毛律師19日在臉書發文，他表示黃子佼涉及拍攝未成年人裸照「真的很嚴重」，即使在未成年人未受強暴脅迫、自願的狀況下，仍違反《兒童及少年性剝削防制條例》第36條規定，可能被處以一年以上七年以下有期徒刑，得併科新臺幣一百萬元以下罰金。
巴毛律師指出，若是有違反未成年人意願拍攝裸照，則會被處七年以上有期徒刑，得併科新臺幣五百萬元以下罰金，如果營利的話，還要加重其刑至二分之一，不過《兒童及少年性剝削防制條例》為民國104年立法，黃子佼涉案時間應為104年前，所以不會受到該法處罰，「而且我覺得依照台灣人的個性，他只要好好道歉，其實我覺得有機會安全下莊」。
※【NOWnews 今日新聞
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