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陳其邁化身邁邁船長！號召帆船運動好手到高雄挑戰「TSG帆船賽」

▲「2023 TSL台鋼集團TSG帆船賽」10月將在高雄開跑。（圖／記者陳美嘉攝，2023.06.21）
▲「2023 TSL台鋼集團TSG帆船賽」10月將在高雄開跑。（圖／記者陳美嘉攝，2023.06.21）

記者陳美嘉／高雄報導

國內百萬級別獎金的國際級帆船賽10月將在高雄開跑！今(21)日「2023 TSL台鋼集團TSG帆船賽」在亞果高雄愛河灣會所舉辦啟動報名記者會，高雄市長陳其邁、海委會主委管碧玲等多位貴賓與會，陳其邁更化身邁邁船長拍攝宣傳影片，號召全國熱愛帆船運動的好手及企業共同參與。

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2023 TSL台鋼集團TSG帆船賽10月28日至29日一連二天，將在高雄、台南兩地舉辦，總獎金高達新台幣175萬元。參賽隊伍28日上午9點從高雄愛河灣亞果遊艇碼頭出發，前往西部海岸海域舉辦帆船繞標賽。當晚在合作指定飯店-高雄福容飯店住宿後，29日一早進行高雄愛河灣到台南安平的西海岸長航賽。這項賽事，去年總共有13組企業報名參加，是台灣史上首場帆船長航賽事。

▲TSG帆船賽10月28日至-29日一連二天，將在高雄、台南兩地舉辦，總獎金高達175萬元。（圖／記者陳美嘉攝，2023.06.21）
▲TSG帆船賽10月28日至-29日一連二天，將在高雄、台南兩地舉辦，總獎金高達175萬元。（圖／記者陳美嘉攝，2023.06.21）
活動特別邀請高雄市長陳其邁化身實習船長拍攝宣傳影片，陳其邁熱愛海洋，本身就是潛水高手，一聽到有這樣的活動馬上就同意拍攝，記者會後，陳其邁也在專業教練及人員的陪同下登船出海，感受這項海上運動的魅力。

台灣帆船聯盟發起人，亞果集團董事長侯佑霖表示，台灣帆聯盟（TSL）的目標是辦理國際帆船環台賽，終極目標是從高雄出發，繞台灣一圈回到高雄，可以超過世界上最有名的雪梨到荷巴特1080公里的比賽，參賽者的紀錄是一天又八小時完賽，台灣有如此優越的海洋資源，如果明年在陳市長支持下，可以舉辦這項國際帆船賽，對台灣能見度的提高必然有很大的幫助，可以讓國際好手都來台灣參加比賽。比賽報名日期從6月21日開始至8月31日截止，9月15日前必須完成相關後續報名手續。詳細報名辦法請上報名官方網站。

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