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金曲34／宇宙人爭最佳樂團！認了「得心很重」　預告明年有驚喜

▲宇宙人入圍本屆金曲獎「最佳樂團」，受訪時坦言「得心很重」。（圖／元動力提供）
▲宇宙人入圍本屆金曲獎「最佳樂團」，受訪時坦言「得心很重」。（圖／元動力提供）

記者吳雨婕/專訪

宇宙人由小玉、阿奎、方Q組成，他們去年推出專輯《理想狀態》，將與生祥樂隊、聲子蟲、JADE、大象體操、A_Root同根生、Robot Swing爭奪第34屆金曲獎「最佳樂團」殊榮，他們接受《NOWnews今日新聞》專訪時，坦言「得心很重」，也預告明年將迎來組團20年，會有驚喜給粉絲。

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宇宙人提到金曲獎公布入圍當天，其實是在睡覺，只有阿奎一個人在看直播，等到公開「最佳樂團」時，連續報了3、4個團名，讓他心臟小小涼了一下，想說「不會吧？」，所幸他們剛好是在第5位揭曉的團體，讓他們鬆一口氣，阿奎趕快傳訊息到群組報喜訊，同時告知太太這個好消息。

▲宇宙人在hito流行音樂獎奪下3項大獎，為金曲獎帶來好兆頭。（圖／相信音樂提供）
▲宇宙人透露金曲獎公布入圍當天，只有阿奎（右）一人守著直播。（圖／相信音樂提供）
宇宙人自信的說，其實對這次的專輯《理想狀態》很有把握能入圍獎項，他們認為一起入圍的樂團裡，每一團都很強，「尤其是生祥老師，每次都拿金曲獎。」因此開玩笑的說：「生祥老師拿很多了，分一次給我們吧！」宇宙人與大象體操、JADE、Robot Swing都很熟悉，所以早聽過他們的作品，「講真的，樂團獎超級難評，真的不知道會是誰得獎。」

談到是否對於得獎有得失心，宇宙人笑回：「得心很重，專輯出來之後有踏實的感覺，反應也很好，滿療癒的，所以說真的，沒有得獎的失落感不會有。」反倒覺得之後接下來有許多演出活動，比較有壓力，由於要唱一些很久沒有表演的歌曲，對宇宙人來說很刺激。

至於金曲獎當天會不會穿紅內褲、帶幸運物出門，小玉表示上次金曲獎沒穿，這次可能要3個人一起穿，講到「迷信」，他直言不要去求籤，「我自己覺得，算命什麼的，一說出口就會成定局。」小玉分享，他曾經算過命，當時得知團體只會有3個人，但他知道後，還是順其自然，就走到現在的宇宙人的模樣了。

▲宇宙人坦言「得心很重」。（圖／相信音樂提供）
▲▼宇宙人的演出行程已經排到明年。（圖／相信音樂提供）
▲宇宙人坦言「得心很重」。（圖／相信音樂提供）
 
恰巧宇宙人的專輯取名「理想狀態」，對於得獎是否就是他們的理想狀態，宇宙人謙虛的說：「應該只是幫這張專輯加一筆『理想』。」接著提到，假設這次得獎，會是一個很好的人生體驗，「我們是一步一步踏實走的人，我們3個人的心態，比較不會被影響，（得獎）的時機剛好。」

宇宙人演出日程非常忙碌，已經一路排到明年過年了，就連金曲獎前都有行程，除了自己的巡演外，他們最期待的就是日本的Summer Sonic音樂祭，將與阿妹、落日飛機一起表演。宇宙人也預告，明年剛好是組團20周年，「有一些特別的、『場地比較大』的東西。」

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