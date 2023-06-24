金曲34／宇宙人爭最佳樂團！認了「得心很重」　預告明年有驚喜

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宇宙人自信的說，其實對這次的專輯《理想狀態》很有把握能入圍獎項，他們認為一起入圍的樂團裡，每一團都很強，「尤其是生祥老師，每次都拿金曲獎。」因此開玩笑的說：「生祥老師拿很多了，分一次給我們吧！」宇宙人與大象體操、JADE、Robot Swing都很熟悉，所以早聽過他們的作品，「講真的，樂團獎超級難評，真的不知道會是誰得獎。」
談到是否對於得獎有得失心，宇宙人笑回：「得心很重，專輯出來之後有踏實的感覺，反應也很好，滿療癒的，所以說真的，沒有得獎的失落感不會有。」反倒覺得之後接下來有許多演出活動，比較有壓力，由於要唱一些很久沒有表演的歌曲，對宇宙人來說很刺激。
至於金曲獎當天會不會穿紅內褲、帶幸運物出門，小玉表示上次金曲獎沒穿，這次可能要3個人一起穿，講到「迷信」，他直言不要去求籤，「我自己覺得，算命什麼的，一說出口就會成定局。」小玉分享，他曾經算過命，當時得知團體只會有3個人，但他知道後，還是順其自然，就走到現在的宇宙人的模樣了。
恰巧宇宙人的專輯取名「理想狀態」，對於得獎是否就是他們的理想狀態，宇宙人謙虛的說：「應該只是幫這張專輯加一筆『理想』。」接著提到，假設這次得獎，會是一個很好的人生體驗，「我們是一步一步踏實走的人，我們3個人的心態，比較不會被影響，（得獎）的時機剛好。」
宇宙人演出日程非常忙碌，已經一路排到明年過年了，就連金曲獎前都有行程，除了自己的巡演外，他們最期待的就是日本的Summer Sonic音樂祭，將與阿妹、落日飛機一起表演。宇宙人也預告，明年剛好是組團20周年，「有一些特別的、『場地比較大』的東西。」
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