中國公民涉「獵狐行動」在美被定罪　北京：反對

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她說，「美方無視基本事實，別有用心對中方追逃追贓工作進行污蔑抹黑，甚至不惜動用司法手段」。中方對此堅決反對，敦促美方立即糾正錯誤，切實履行「聯合國打擊跨國有組織犯罪公約」、「聯合國反腐敗公約」等國際條約的義務，承擔國際責任，不要淪為犯罪分子的避罪天堂。
據紐約時報中文網今天的消息，3名男子因代表中國政府在美國紐澤西州郊區跟蹤一戶人家，而遭布魯克林聯邦法院定罪，其中一人是55歲美國退休警官麥馬洪（ （Michael McMahon），另兩人為66歲的朱勇（Yong Zhu，譯音）及27歲的鄭聰穎（Zheng Congying，譯音），其中朱、鄭為持有美國綠卡的中國公民。
麥馬洪面臨最高20年徒刑，朱勇25年，鄭聰穎10年。
報導說，檢方在庭審期間詳述了3人在「獵狐行動」中扮演的角色。中國官員指已進行10年之久的「獵狐行動」旨在遺返逃犯；美國司法部則主張「獵狐行動」部分目的在於讓中共控制在世界各地的中國公民。
報導表示，布魯克林案是美國司法部針對「獵狐行動」提起的第一起訴訟，審理之時正值美中兩個超級大國之間緊張關係達到頂點，雙方在中國不斷擴張的軍事影響力和其他問題上都存有分歧，而美國國務卿布林肯（Antony Blinken）才剛於18至19日訪問北京。（編輯：楊昇儒）1120621