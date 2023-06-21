衰捲爆料！蕭煌奇遭謠傳「裝盲人」怒發3點聲明：停止侵害
台版「#Me Too」運動延燒至演藝圈，知名主持人黃子佼在直播中承認性騷擾行為，同時爆出10多位藝人的醜聞，但不包含歌手蕭煌奇在內，卻被不肖人士在網路上跟風造謠「蕭煌奇根本不是盲人！」對此，蕭煌奇也委託律師發出3點聲明：「停止持續不法侵害當事人蕭煌奇。」
記者黃雅琪/台北報導
蕭煌奇衰捲黃子佼「毀滅性爆料」風波，遭到不肖人士造謠他「蕭煌奇根本不是盲人」、「蕭煌奇其實在裝」，引起眾多網友誤信。蕭煌奇委託律師發聲明提到：「一、外界所指當事人蕭煌奇先生近日遭人爆料、長期偽裝為視障人士之情，均與客觀事實不符，特此澄清，以正視聽。」
蕭煌奇聲明文中表示：「惟網路非法外之地，希冀各界自制，將涉及上開不實內容之文字言論予以刪除、停止持續不法侵害當事人蕭煌奇先生及好莉嗨文創有限公司權益之行為。」最後提到，後續再有不實言論和文字出現的話：「將依法訴追相關民刑事之法律責任，以維自身合法權益。」
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110