大翻車！Uber Eats暫停炎亞綸代言 艋舺雞排切割NONO：和我無關
演藝圈大地震！炎亞綸遭抖音網紅耀樂爆料，指控炎違反其意願發生性行為，並偷拍私密影片引發外流，而NONO更被爆料性侵多女，受害者多達近20人。兩人今（21）日皆已發出道歉聲明，合作對象更是火速切割，包括Uber Eats全面暫停炎亞綸代言，艋舺雞排更撇清「跟本公司無關」。
記者黃韻文/綜合報導
去年才剛獲頒「十大傑出青年」的炎亞綸，由於涉及偷拍未成年私密片，國際青年商會中華民國總會發出正式聲明，撤銷炎亞綸的傑出青年當選資格。連3月才剛風光代言的外送平台Uber Eats，該品牌社群今（21）日已火速下架炎亞綸的宣傳片，Uber Eats也回應：「Uber Eats重視社群間的相互尊重和安全。基於近日的紛擾，我們已經暫停與該藝人的廣告活動。」
被網紅小紅老師公開指控是性騷擾慣犯的NONO，稍早首度發聲：「本人即刻起停止演藝工作，誠心深刻反省，NONO。」而首當其衝的「艋舺雞排」也立刻撇清關係，澄清2019年早就和NONO終止合作代言關係，呼籲網友、粉絲勿留言或私訊，若造成公司商譽損失將追究責任。
🟡艋舺雞排最新聲明
艋舺雞排已於2019年底與藝人NONO終止合作代言關係，該藝人現已有它牌代言。跟本公司無關。因此艋舺雞排重申：藝人個人行為非本公司無權干涉，也不做回應。懇請網友及粉絲，勿留言或私訊，而因此波及本公司，若造成本公司商譽損失，本公司將追究責任。艋舺雞排「尊重兩性平權自主」。
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